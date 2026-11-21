El agua pasó por Paso de los Algarrobos y sigue hacia bañados y lagunas cercanos a Limay Mahuida. La crecida ocurre en noviembre, fuera de la época habitual, y podría llegar al puente de Paso de los Carros si continúan las condiciones actuales.

El río Salado volvió a avanzar sobre el oeste de La Pampa: pasó por Paso de los Algarrobos, sobre la ruta provincial 14, y continúa su recorrido hacia bañados, lagunas y sectores próximos a Paso de los Carros, ubicado a unos 10 kilómetros al oeste de Limay Mahuida.

El exintendente de Puelches Enrique Quique Tomas sigue de cerca el comportamiento del curso y advirtió que el caudal aumenta lentamente. “El Salado ya se transformó en Chadileuvú”, celebró en redes sociales, en referencia al cambio de nombre del río en Paso de los Algarrobos.

La crecida del Salado podría llegar a Paso de los Carros

De acuerdo con las observaciones de Tomas, el agua podría alcanzar el puente de Paso de los Carros si se mantienen las condiciones de humedad y precipitaciones. La acumulación de agua en el suelo reduce la infiltración y facilita el desplazamiento del río, que también recibe aportes de las lluvias a través de bajos, bañados y lagunas.

La época en que se produce el avance es una de las particularidades del episodio. “Históricamente, los avances del Salado hacia la zona de Puelches se registraban principalmente durante el verano y podían alcanzar la región entre marzo, abril o mayo, según la cantidad de agua que transportara”, señaló Tomas. Por eso, considera atípica la situación actual, en noviembre, y la relaciona con las importantes precipitaciones registradas en Mendoza.

La calidad del agua y los antecedentes de 2016 y 2017

El exintendente también destacó una diferencia en la calidad del agua respecto de episodios anteriores. “En algunos tramos, entre los puentes de la ruta nacional 143 y Paso de los Algarrobos, el agua ya presenta condiciones aptas para el consumo ganadero”, explicó.

Como referencia, Tomas recordó las crecidas de 2016 y 2017. En agosto de 2016, el Salado alcanzó un pico de 12,5 metros cúbicos por segundo y llegó durante algunos días a la laguna La Dulce. Al año siguiente, con un máximo de 7,5 metros cúbicos por segundo, volvió a ingresar al espejo de agua, aunque por poco tiempo.

Según recordó, en ninguno de esos episodios el agua fue apta para el consumo ganadero. Tampoco se conectó con el río Atuel, que mantuvo escurrimientos durante 2015, 2016 y 2017. El Atuel registró picos de 18 metros cúbicos por segundo en 2016 y de 12 en 2017, pero no llegó hasta el Salado.

El debate por el río Atuel y el sistema hídrico pampeano

La comparación reaviva la discusión por el corte del Atuel y las posibilidades de recuperar el funcionamiento del sistema hídrico que históricamente vinculaba ambos cursos. Para Tomas, los caudales que se debaten actualmente no aseguran que el Atuel vuelva a encontrarse con el Salado. Además, cuestionó las obras y las propuestas de distribución del agua en Mendoza.

El escenario también trae a la memoria la gran crecida de la década de 1980, que se prolongó durante aproximadamente tres años y superó el puente de Paso de los Algarrobos. El agua pasó por encima de la estructura, que luego debió ser elevada.

La crecida actual no implica necesariamente que se haya recuperado aquel sistema ni anticipa un encuentro entre el Atuel y el Salado. Sin embargo, vuelve a mostrar la dimensión que puede alcanzar el agua en el oeste pampeano y pone nuevamente en debate la dinámica hídrica histórica de la región, sus cambios y las posibilidades de recuperar parte de ella.