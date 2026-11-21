Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

El delegado comunal Lucas Navarro reclamó obras de prevención ante el avance del agua sobre instalaciones hidrocarburíferas y caminos vecinales. También advirtió por el impacto en productores rurales y en unas 20 a 30 familias de la zona.

El avance de la crecida del río Colorado volvió a poner en alerta a Colonia Chica por los riesgos para las instalaciones vinculadas a la actividad hidrocarburífera. El delegado comunal, Lucas Navarro, reclamó medidas de prevención y advirtió que, pese a una situación similar registrada en 2024, no se concretaron obras estructurales.

Navarro cuestionó la falta de respuestas y expresó su preocupación por la vulnerabilidad de la zona. En una publicación en redes sociales, sostuvo:

Como Delegado Municipal de Colonia Chica ante esta preocupante realidad, quiero expresar mi parecer que es también el de gran parte de la comunidad, siento que nos toman el pelo, que incluso es casi una burla las respuestas extraoficiales que brindan, creo que no les importa Colonia, su tierra, la biodiversidad, el medio ambiente y mucho menos su gente.

Reclaman obras para prevenir nuevas crecidas del Colorado

El delegado aclaró que su planteo no está dirigido contra los trabajadores que controlan la situación o informan sobre las tareas previstas. Sin embargo, consideró que existe una falla y pidió que los organismos estatales competentes intervengan y den respuestas a la comunidad.

“La gente de Colonia Chica está cansada de que se minimicen situaciones que merecen atención y responsabilidad, las consecuencias pueden ser graves. Las regalías petroleras no pueden tapar esta realidad, la plata no es todo. No podemos naturalizar que cada crecida nos encuentre nuevamente en la misma situación. Es momento de actuar. Quería expresarlo”, señaló en su publicación.

El agua afecta instalaciones petroleras y zonas rurales

En diálogo con Radio Municipal AM 900, Navarro explicó que el objetivo es anticiparse a las crecidas y evitar que las instalaciones hidrocarburíferas queden comprometidas cada vez que aumenta el caudal. A su entender, el escenario era previsible y se anunciaba desde hacía más de un año.

El delegado sostuvo que las defensas deberían haberse construido durante los meses de bajo caudal, cuando las condiciones permiten trabajar con mayor facilidad. Además del riesgo para la actividad productiva, el avance del agua afecta a productores rurales, que pierden superficies destinadas al pastoreo.

Unas 20 a 30 familias afectadas por caminos anegados

En Colonia Chica viven aproximadamente entre 130 y 140 personas, distribuidas en unas 20 a 30 familias. Entre los habitantes hay adultos mayores, niños y personas con discapacidades, y el anegamiento de caminos vecinales generó dificultades para la comunidad.

Navarro indicó que la prioridad es evitar la evacuación de las familias. Para reducir los riesgos, empresas y vecinos trabajan en el refuerzo de defensas en sectores considerados críticos. “Seamos empáticos con el vecino de Colonia Chica. No busco conflicto, pero tampoco minimicemos lo que está pasando. Si nos equivocamos, reconozcámoslo y actuemos. Es momento de prevención, no de salir corriendo detrás del problema”, manifestó.

El delegado insistió en la necesidad de visibilizar una situación que afecta a toda la comunidad y pidió respuestas concretas, una planificación más sólida y coordinación entre los distintos sectores. También planteó que los períodos de menor caudal deben aprovecharse para realizar obras que permitan afrontar futuras crecidas con mayor seguridad.