La nueva torre ya brinda servicio móvil de Claro en la localidad pampeana y su zona rural cercana. La obra se suma a la conexión a la red troncal de fibra óptica y a la red domiciliaria construidas desde 2023.

Falucho ya cuenta con telefonía móvil de Claro tras la puesta en funcionamiento de una nueva torre que brinda cobertura en la localidad y en su zona rural cercana. La inauguración fue encabezada por el jefe comunal, Oscar Canonero; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; y el presidente de Empatel, Andrés Zulueta, junto a vecinos. Por Claro participó Agustín Valdez, ejecutivo de cuentas de Empresas y Gobierno.

La obra respondió a un pedido sostenido de la comunidad. Hasta ahora, la señal de celular era deficiente y condicionaba las comunicaciones cotidianas, además de las actividades de productores agropecuarios, comerciantes e instituciones.

La conectividad de Falucho sumó fibra óptica y telefonía móvil

En tres años, la localidad registró avances en el acceso a las telecomunicaciones. En 2023, Empatel la interconectó a la red troncal provincial de fibra óptica. En 2025, la empresa construyó la red de fibra óptica domiciliaria, cuyo servicio opera la Cooperativa de Realicó. Ahora se incorporó la telefonía móvil.

La torre forma parte del plan que lleva adelante el Gobierno provincial a través de Empatel, en coordinación con Claro, para extender el servicio 4G a localidades pampeanas con deficiencias de señal. En los últimos meses también se habilitaron estructuras similares en Unanue, Colonia Santa Teresa y Colonia Santa María.

Autoridades destacaron el impacto de la nueva torre en Falucho

Canonero agradeció al gobernador Sergio Ziliotto por atender el reclamo de la comunidad y concretar la obra. “Quiero agradecerle al gobernador Sergio Ziliotto, porque escuchó el pedido de nuestros vecinos y lo convirtió en una obra concreta”, expresó. También señaló: “En pocos años Falucho pasó a tener red troncal, fibra óptica en los hogares y ahora señal de celular. Para un pueblo de nuestro tamaño, eso cambia la vida de todos los días”.

Curciarello afirmó que “la conectividad es una política de Estado” en la provincia y sostuvo que la iniciativa busca llegar a lugares donde el mercado no lo hace. “La Provincia pone la infraestructura y articula con el sector privado para que el servicio llegue. El objetivo es que vivir en una localidad pequeña no signifique estar peor comunicado”.

Zulueta explicó el esquema de trabajo entre las partes: “Empatel aporta la infraestructura y el transporte por fibra óptica, y Claro presta el servicio móvil. Es un modelo que ya funciona en otras localidades y que vamos a seguir replicando”.