Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 4 min de lectura

Con una oferta limitada y un ternero que seguirá caro, los márgenes de la recría y la terminación dependerán de sumar kilos y administrar los costos. El consultor José Lizzi estimó valores de entre 6.000 y 6.500 pesos por kilo para el ternero durante 2027.

La ganadería enfrentará en 2027 un escenario de demanda internacional sostenida, oferta limitada y altos costos de reposición. Con el ternero todavía caro, la rentabilidad de la recría y la terminación dependerá cada vez más de producir kilos que permitan diluir el valor de compra de los animales.

El consultor ganadero José Lizzi señaló que la demanda de carne vacuna seguirá por encima de la oferta. A esa situación se suma que distintos países iniciaron o iniciarán procesos de retención de hacienda, lo que restringe la disponibilidad de animales para faena.

El precio del ternero y la reposición en 2027

En ese contexto, Lizzi prevé que el ternero se mantenga en valores elevados, aunque sin necesariamente repetir la euforia de la última zafra. La relación entre el precio de compra y el de venta continuará siendo un desafío para los distintos eslabones de la cadena.

“Si queremos que el novillo valga, el ternero va a valer mucho más. No tenemos posibilidad en nuestra historia de haber tenido un novillo caro con un ternero barato”, explicó Lizzi.

Los principales compradores de carne argentina mantienen la demanda y ofrecen buenos precios, mientras que la disponibilidad local está condicionada por la escasez de hacienda y por los tiempos biológicos necesarios para recomponer el rodeo.

Menos faena, pero animales con más kilos

Durante este año, la faena cayó cerca de un 11 por ciento interanual en cantidad de cabezas. Sin embargo, la producción de carne retrocedió alrededor de un 5,5 por ciento, porque los animales llegaron a la industria con más peso.

Para el consumo interno, Lizzi proyectó un nivel relativamente estable, de entre 44 y 47 kilos equivalentes res con hueso por habitante al año. En cuanto al ternero, estimó que durante 2027 podría cotizar entre 6.000 y 6.500 pesos por kilo, en valores similares a los actuales. También descartó que necesariamente se repitan los máximos de entre 7.000 y 7.200 pesos registrados entre fines del año pasado y comienzos de este.

La recría necesita llegar hasta los 380 kilos

El negocio también atraviesa un cambio en su dinámica: los precios ya no tienen el mismo impulso inflacionario que caracterizó a las últimas dos décadas. Por eso, cada categoría deberá encontrar su equilibrio según la oferta y la demanda. Aunque la reposición seguirá siendo costosa, la relación de compraventa podría moderarse respecto de la fuerte presión registrada en la última zafra.

Para medir la rentabilidad de la recría, Lizzi tomó como referencia un ternero de 200 kilos comprado a 5.800 pesos por kilo. Con esos valores, el animal necesita llegar a los 270 kilos para compensar el resultado negativo inicial generado por la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por encima de ese peso, los kilos adicionales empiezan a aportar margen.

En una recría extendida entre marzo y octubre, el objetivo productivo debería ubicarse entre 360 y 380 kilos. Alcanzar ese rango permitiría superar el punto de equilibrio y obtener un resultado sobre los kilos producidos.

El punto de equilibrio en la terminación a corral

En la terminación a corral, la ecuación depende de cómo se organiza el negocio. Si el animal pasa de la recría al feedlot dentro de una misma empresa, sin gastos comerciales intermedios, la relación de compraventa se ubica entre 1,16 a 1 y 1,20 a 1.

Con esa relación, un animal que ingresa al corral con 380 kilos necesita llegar a los 440 kilos para compensar el valor del recriado. Los kilos que se producen por encima de ese umbral comienzan a generar margen.

Cuando el feedlot compra el animal a un tercero, los costos de flete, guías, DTE y comisiones elevan la relación de compraventa a entre 1,25 a 1 y 1,26 a 1. En ese caso, un recriado de 380 kilos alcanza el punto de equilibrio cerca de los 480 kilos.

Más kilos para sostener la rentabilidad ganadera

Frente a esa estructura de costos, Lizzi consideró que el objetivo de salida debería superar los 550 kilos, para generar margen luego de cubrir la reposición y los gastos de la operación. La necesidad de sumar peso para diluir el costo de compra también contribuye a explicar el aumento del peso promedio de faena de los machos.

“Cada kilo que agreguemos es lo que nos va a dar margen”, resumió el consultor.

Con un ternero caro y relaciones de compraventa exigentes, la rentabilidad dependerá de recrías más eficientes, mayores pesos de terminación y sistemas capaces de producir más kilos por animal.