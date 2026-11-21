Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La Resolución 108/2026 modificó el plazo para solicitar la extensión del seguro de desempleo para trabajadores rurales de 45 años o más. La prestación podrá prolongarse durante seis meses adicionales, bajo determinadas condiciones.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) modificó el régimen de las prestaciones por desempleo para trabajadores del campo y redujo el plazo para solicitar la extensión del beneficio destinada a personas de 45 años o más.

A través de la Resolución 108/2026, el organismo estableció que el pedido deberá presentarse dentro de los 10 días posteriores al pago de la última cuota. Hasta ahora, el plazo previsto era de 90 días.

Nuevo plazo para extender el seguro de desempleo rural

El Renatre explicó que el cambio apunta a optimizar los recursos operativos, acortar los tiempos de gestión y mejorar la previsibilidad del trámite.

Como fundamento, el organismo indicó que la mayoría de los trabajadores mayores de 45 años solicita la extensión durante los primeros días posteriores al último pago de la prestación.

Cuánto dura y cómo se calcula la extensión

La normativa ratificó que la asistencia económica podrá extenderse durante seis meses adicionales para quienes tengan 45 años o más al momento de solicitar el beneficio original.

“El tiempo de la prestación económica por desempleo se extenderá por seis meses adicionales para los trabajadores de 45 años o más de edad al momento de solicitar el beneficio original”.

El monto de la extensión equivaldrá al 70 % de la prestación mensual percibida durante los primeros cuatro meses. Para acceder, la persona deberá continuar en situación legal de desempleo y presentar el pedido dentro de los diez días posteriores al pago de la última cuota.