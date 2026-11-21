Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 5:55 a. m. · 2 min de lectura

El municipio confirmó la construcción de viviendas y la implementación de un sistema de recolección diferenciada. Los festejos incluyeron la inauguración del Museo Municipal Alberto Cortez.

La localidad pampeana de Rancul celebró sus 123 años de historia con una jornada de festejos, homenajes y anuncios importantes para toda la comunidad. En ese marco, el intendente Hernán Viano confirmó la construcción de 10 nuevas viviendas y la implementación de un nuevo sistema de recolección diferenciada de residuos.

El jefe comunal explicó que el municipio ya cuenta con un convenio firmado para avanzar con las unidades habitacionales y que los trabajos comenzarían durante diciembre, con continuidad a lo largo de 2027.

De las 10 viviendas proyectadas, ocho corresponden al programa provincial Mi Casa, mientras que las dos restantes estarán destinadas a adultos mayores y personas con discapacidad.

Viano destacó que, una vez finalizadas estas construcciones, Rancul alcanzará un total de 65 viviendas ejecutadas durante sus dos gestiones municipales.

Un nuevo sistema de recolección de residuos

Otro de los anuncios importantes estuvo relacionado con el cuidado del ambiente y la modernización de los servicios municipales.

La localidad se prepara para implementar un sistema de recolección diferenciada que permitirá separar los residuos orgánicos, inorgánicos, verdes y voluminosos.

La iniciativa busca mejorar el tratamiento de la basura, promover el reciclaje y generar mayor conciencia ambiental entre los vecinos.

El proyecto es coordinado por Karen Olguín, quien desarrolla actividades de capacitación en establecimientos educativos para explicar cómo funcionará el nuevo sistema.

Desde el municipio consideran fundamental la participación de la comunidad para lograr resultados positivos.

Obras públicas en un contexto económico difícil

Durante su balance de gestión, Viano reconoció que 2026 fue un año complicado para las administraciones municipales debido a las dificultades económicas y las limitaciones presupuestarias.

Sin embargo, destacó que Rancul pudo mantener sus servicios esenciales y continuar gestionando proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

También valoró el diálogo y el acompañamiento del Gobierno de La Pampa para avanzar con iniciativas destinadas al crecimiento de la localidad.

Un aniversario con historia y emoción

Los festejos por los 123 años de Rancul también estuvieron marcados por actividades culturales y reconocimientos a vecinos que dejaron su huella en la comunidad.

Uno de los acontecimientos más destacados fue la inauguración del Museo Municipal Alberto Cortez, dedicado al reconocido cantante y compositor nacido en esa localidad, cuya trayectoria artística alcanzó reconocimiento internacional.

Finalmente, el intendente agradeció a los trabajadores municipales, las instituciones y los vecinos por su compromiso con el desarrollo de Rancul, y convocó a continuar trabajando unidos para afrontar los desafíos del futuro.