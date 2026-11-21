Con una sala colmada en la Universidad Nacional de La Pampa, el periodista presentó su primera investigación, que reconstruye la disputa por una herencia millonaria y revisa otros episodios judiciales resonantes de la provincia.

El periodista Walter Goñi presentó su primer libro de investigación, La herencia maldita de Rufino Otero, ante una sala llena en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. La actividad se realizó el viernes 20 de noviembre.

El autor estuvo acompañado por el doctor Eduardo Aguirre, quien lo asesoró legalmente durante la elaboración de la obra, y por Damián Repetto, licenciado en Letras y docente de la UNLPam, responsable de la última lectura del borrador antes de su envío a imprenta. La presentación y la locución estuvieron a cargo del doctor Jorge Nemesio.

Entre el público hubo familiares, amistades, lectores interesados en la trama histórica y referentes de la política y de distintas instituciones de la ciudad. El libro fue editado por Sueñera Ediciones, sello de Editorial Sudestada.

La herencia de Rufino Otero y la disputa judicial

La investigación reconstruye uno de los expedientes judiciales y policiales más resonantes de la historia reciente de La Pampa. En el caso confluyen una herencia millonaria, la desaparición de un cadáver del cementerio de General Acha y la muerte de dos trabajadores en Santa Rosa, cuyas causas fueron cerradas sin que se identificaran responsables.

La trama parte de la historia de Rufino Otero, uno de los mayores terratenientes de la región pampeana. El hacendado tuvo una hija extramatrimonial con su empleada doméstica y murió en la década del ochenta sin reconocerla legalmente. Tras su fallecimiento, una fortuna estimada en 30 millones de dólares quedó en manos de su sobrino político, Darío Sarasola, quien no tenía parentesco consanguíneo con Otero.

En septiembre de 1999, Eva Paole, entonces de 64 años, inició una demanda de filiación. La decisión llegó después de que sus hijos descubrieran, durante una reunión familiar, el secreto que circulaba en General Acha sobre su origen. Un mes más tarde, el cuerpo de Otero desapareció del cementerio local y fue reemplazado por los restos de Alberto Salvini, vecino de Toay.

El robo del cadáver y las pruebas de ADN

Según la investigación de Goñi, Sarasola habría ideado la maniobra para impedir los peritajes de ADN que podían acreditar la paternidad del millonario. El libro presenta este episodio como parte de un caso atravesado por la disputa sucesoria y las actuaciones judiciales.

Paole necesitó catorce años de litigio para obtener el reconocimiento de su identidad biológica. En 2012, los estudios genéticos confirmaron su vínculo filial con Otero. A lo largo de la obra, el autor plantea interrogantes sobre el desempeño del sistema judicial pampeano y señala presuntas maniobras de protección a Sarasola y a su entorno familiar.

En 2014, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa avaló, a partir de un dictamen del procurador general, el reconocimiento legal de Paole como heredera legítima. Sin embargo, el expediente se detuvo abruptamente cuando ambas partes desistieron de continuar el litigio tras acordar una salida económica extrajudicial. Eva Paole murió en 2023.

La muerte de dos pintores en Santa Rosa

Otro de los ejes del libro es el vínculo que Goñi traza entre la sucesión de Otero y la muerte de dos pintores que cayeron desde el décimo piso de un edificio céntrico de Santa Rosa en 2004. En 2007, la Justicia archivó la causa bajo la carátula de "accidente laboral".

La investigación reúne elementos probatorios y testimonios inéditos que cuestionan esa explicación. A partir de entrevistas con la viuda y el hijastro de uno de los trabajadores, quienes rechazan la hipótesis accidental, el autor describe un patrón de dinero, silencios e impunidad.

La obra se apoya en fojas judiciales, entrevistas grabadas y testimonios de fuentes reservadas. Entre ellos, incluye el de una pieza policial clave que, según el libro, evitó que el caso quedara en el olvido. El trabajo también interpela las fallas institucionales y las relaciones de poder en la provincia.

La herencia maldita de Rufino Otero lleva prólogo del periodista y escritor estadounidense Steve Fainaru, ganador del Premio Pulitzer por su cobertura de la guerra de Irak para The Washington Post. El arte de contratapa fue realizado desde España por el artista Pedro Rosso.