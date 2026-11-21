Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El operativo se realizó en un departamento de Uspallata y Santa Cruz, en el marco de una investigación iniciada tras una discusión en la vía pública. La Policía secuestró una pistola calibre 4.5 y una pistolera.

Un allanamiento realizado este viernes por la mañana en Santa Rosa terminó con el secuestro de una pistola calibre 4.5 y una pistolera. El procedimiento se enmarcó en una investigación por amenazas con arma de fuego, luego de un altercado en la vía pública.

Las actuaciones comenzaron el jueves, tras un llamado al CECOM a las 14:33 que alertó sobre una discusión en la calle. Según la investigación, el conductor de una camioneta recibió el reclamo de otro individuo, quien le gritó: "andá más despacio".

La investigación por amenazas en Santa Rosa

Cuando el conductor descendió del vehículo, se inició una discusión. En ese momento, el otro sujeto se habría tornado agresivo y lo habría amenazado mientras exhibía un arma de fuego.

A partir de las primeras diligencias y de las pruebas reunidas, el personal policial identificó al presunto autor y estableció que, después del episodio, ingresó a un departamento ubicado en la esquina de Uspallata y Santa Cruz, en la capital pampeana.

Allanamiento y secuestro de una pistola calibre 4.5

Con intervención del fiscal Cristian Casais, se tramitó la orden de allanamiento. La medida se concretó este viernes a las 10:30, con la participación de efectivos de la Comisaría Seccional Segunda y del Grupo Especial Policial.

Durante la requisa, los agentes secuestraron una pistola negra calibre 4.5 y una pistolera, elementos que fueron incorporados a la causa. El imputado será notificado mientras continúan las actuaciones bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.