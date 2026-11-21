Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La jornada se realizó en Escuelas i y reunió a estudiantes, familias, docentes e instituciones. La propuesta busca fortalecer los vínculos comunitarios con actividades educativas y saludables.

La iniciativa Territorio en Movimiento convocó a cientos de personas en General Pico, en una jornada realizada en Escuelas i. Participaron estudiantes de los tres niveles del proyecto, docentes, familias y representantes de distintas instituciones, con actividades educativas y saludables para fortalecer los vínculos comunitarios.

Una propuesta comunitaria abierta a toda la ciudad

El encuentro tuvo su primera edición hace dos años y surgió del trabajo de la mesa territorial, un espacio de articulación entre instituciones que trabajan en el barrio. En esta oportunidad, colaboraron el Hospital Gobernador Centeno, el Centro de Desarrollo Territorial, la Dirección de Deportes y la Municipalidad, entre otros organismos.

La convocatoria se amplió más allá de la comunidad educativa de Escuelas i e incluyó a establecimientos de otros sectores de General Pico. Ana Luz Guerra, coordinadora territorial de la institución, informó que hubo alrededor de 500 inscripciones y que, al sumar a integrantes de los distintos niveles del proyecto, se estimaba una participación de entre 700 y 800 personas.

"Estamos muy contentos de poder abrir, más allá de esta comunidad, también al resto de la ciudad", expresó Guerra.

El rol de estudiantes y vecinos en Territorio en Movimiento

La coordinadora destacó el trabajo de las y los estudiantes para sostener el vínculo con el barrio. Según explicó, cada vez que se organiza un encuentro o una actividad, recorren las calles, conversan con los vecinos y colaboran en la difusión de las propuestas.

"Hay mucho trabajo de los chicos, de los tres niveles, que recorren el barrio cada vez que se hace un encuentro, una jornada, que hay una propuesta. Ellos salen, hablan con los vecinos, panfletean, están en las difusiones y eso es lo que hace que la comunidad se prenda en estas movidas y quiera colaborar, quiera participar, quiera estar", señaló Guerra.

La experiencia fortalece la relación entre las instituciones educativas y su entorno mediante la construcción colectiva de propuestas y el compromiso de estudiantes, familias, docentes y organizaciones de la ciudad.