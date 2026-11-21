Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 1:27 a. m. · 2 min de lectura

La torre brinda cobertura móvil en el pueblo y en sectores rurales cercanos. Es la tercera gran obra de conectividad realizada en Falucho desde 2023.

La localidad de Falucho celebró la inauguración de una nueva torre de telefonía celular, construida mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno de La Pampa, a través de EMPATEL, y la empresa Claro. La obra permitirá mejorar significativamente las comunicaciones en una comunidad que durante años sufrió dificultades por la falta de señal.

El acto contó con la presencia del jefe comunal Oscar Cannonnero, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta, y el representante de Claro, Agustín Valdez, además de vecinos de la localidad.

La nueva torre ya se encuentra operativa y brinda cobertura de telefonía móvil tanto en el pueblo como en sectores rurales cercanos, facilitando la comunicación de familias, comerciantes, instituciones y productores agropecuarios.

Tres años de importantes avances

La inauguración representa la tercera gran obra de conectividad realizada en Falucho desde 2023.

Ese año, EMPATEL incorporó la localidad a la red troncal provincial de fibra óptica. Posteriormente, en 2025, se construyó la red de fibra óptica domiciliaria, actualmente operada por la Cooperativa de Realicó.

Ahora, con la llegada del servicio de telefonía celular, se completa una nueva etapa de modernización tecnológica.

El reconocimiento al gobernador Sergio Ziliotto

Durante la inauguración, el jefe comunal agradeció especialmente al gobernador Sergio Ziliotto por haber atendido un reclamo histórico de los habitantes.

Cannonnero destacó que las inversiones realizadas durante los últimos años permitieron transformar las posibilidades de comunicación de una pequeña localidad del interior pampeano.

La conectividad como política de Estado

Por su parte, el ministro Antonio Curciarello remarcó que garantizar el acceso a las comunicaciones constituye una política de Estado para el Gobierno provincial.

El funcionario explicó que la intervención estatal resulta fundamental en aquellas localidades donde las empresas privadas no desarrollan infraestructura por razones comerciales.

El objetivo es evitar que vivir en una población pequeña represente una desventaja para acceder a servicios esenciales.

EMPATEL continúa ampliando la cobertura provincial

El presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta, explicó que el modelo de trabajo consiste en que la empresa provincial aporta la infraestructura y la conexión mediante fibra óptica, mientras que Claro se encarga de prestar el servicio de telefonía móvil.

Este sistema ya permitió habilitar nuevas instalaciones en otras localidades pampeanas, entre ellas Unanue, Colonia Santa Teresa y Colonia Santa María.

La iniciativa forma parte de un programa provincial que busca extender la cobertura celular a las comunidades que todavía presentan dificultades de conectividad.

Con esta nueva inauguración, Falucho se suma a las localidades que cuentan con mejores herramientas tecnológicas para comunicarse, trabajar, estudiar y desarrollar sus actividades cotidianas.

La obra también pone de manifiesto la importancia de la inversión pública y del trabajo conjunto con el sector privado para reducir las desigualdades entre las grandes ciudades y los pequeños pueblos del interior de La Pampa.