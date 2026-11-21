La localidad pampeana festejará su aniversario del viernes 20 al domingo 29 de noviembre, con propuestas culturales, deportivas e históricas. El cierre será en la Plaza San Lorenzo, con Ocaso Folklore y Amar Azul.

Intendente Alvear celebrará el 130 aniversario de su fundación con diez días de actividades culturales, deportivas, históricas y recreativas. Los festejos comenzarán el viernes 20 de noviembre y finalizarán el domingo 29, con un espectáculo de Amar Azul.

La programación fue presentada por la intendenta Agustina García y la directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi, en la Secretaría de Turismo de la provincia. La propuesta reunirá a instituciones, deportistas, artistas y vecinos, con actividades para recuperar la historia local y fortalecer la identidad comunitaria.

Deportes y cultura en el aniversario de Intendente Alvear

La agenda comenzará este viernes, a las 18, con el cierre de los talleres culturales en el Anexo de la Casa de la Cultura. El espacio fue recuperado y acondicionado por el municipio para desarrollar esas propuestas.

El sábado 21 y el domingo 22 se realizará la tercera edición del torneo interprovincial de tejo en el Polideportivo Municipal. Participarán competidores de distintas localidades pampeanas y de sectores del oeste bonaerense, el sur de Córdoba y San Luis.

El lunes 23, desde las 18, la Plaza San Lorenzo será escenario de actividades deportivas para distintas edades. Habrá carreras para niños de nivel inicial y primario, competencias para estudiantes secundarios, una correcaminata gratuita y abierta a todas las edades y una prueba de cinco kilómetros. Los inscriptos recibirán una remera conmemorativa.

Memoria e historia local en los 130 años de Alvear

El martes 24 se realizará la tradicional plantación de árboles de los grupos de egresados en el Paseo Echar Raíces, una iniciativa que representa el vínculo de los jóvenes con su pueblo. A las 19, en la Vieja Usina, se inaugurará la muestra fotográfica "Intendente Alvear: 130 años de historia", con imágenes del archivo histórico que recorrerán distintos momentos de la comunidad, desde sus primeros pobladores hasta su desarrollo institucional.

El miércoles 25, a las 20, el espacio Flora recibirá el conversatorio "Pequeñas y grandes historias, Alvear ayer y antes". Durante el encuentro, vecinos compartirán recuerdos, testimonios y anécdotas sobre el crecimiento de la localidad.

Acto oficial y desfile por el aniversario

El jueves 26 de noviembre, fecha del aniversario, la jornada comenzará por la mañana con el izamiento de la bandera y una ofrenda floral en el cementerio. Además, en el espacio Alberto P. Conchez, ubicado sobre la avenida San Martín, se presentará una intervención histórica con fotografías y textos sobre distintas etapas de la historia alvearense.

El acto oficial será a las 18 en la Plaza San Lorenzo, donde previamente se realizará la concentración. Luego tendrá lugar un desfile con la participación de más de 20 instituciones, entidades deportivas y organizaciones de la comunidad.

Amar Azul cerrará los festejos en la Plaza San Lorenzo

Las celebraciones terminarán el domingo 29 en la Plaza San Lorenzo, con una propuesta artística y recreativa. Actuarán Ocaso Folklore y Amar Azul, cuyo espectáculo está previsto para las 22. También habrá un paseo de artesanos y servicio de cantina a cargo de instituciones locales.

La agenda por los 130 años de Intendente Alvear combinará deporte, cultura y propuestas para recuperar la memoria colectiva, con las instituciones y los vecinos como protagonistas.