Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 3 min de lectura

Alumnos del Instituto Parroquial Sagrada Familia obtuvieron una medalla de plata y una mención honorífica en Infomatrix Colombia. La delegación pampeana fue la primera de Argentina en participar del certamen en ese país.

Estudiantes del Instituto Parroquial Sagrada Familia de Realicó regresaron de Bogotá con una medalla de plata y una mención honorífica, tras competir en Infomatrix Colombia. La delegación pampeana, la primera de Argentina en participar de ese certamen internacional, también destacó el intercambio cultural y el afecto recibido durante su estadía.

Viajaron Alfonsina Martínez, Agustina Dalmasso y Giuliano Cáceres, alumnos de quinto grado, y Bastian Rezza, estudiante del nivel secundario. Los acompañó la profesora Ely Pires. El grupo presentó dos proyectos que combinaron investigación, ciencia y creatividad.

Los proyectos de Realicó premiados en Infomatrix Colombia

La muestra se realizó en el colegio Minuto de Dios, un complejo educativo que reúne tres establecimientos escolares y una universidad. Los participantes expusieron sus trabajos durante una jornada completa, de 8 a 17, en stands al aire libre. También asistieron delegaciones de Ecuador, México, Colombia y Brasil.

El proyecto “Ansié Arte”, presentado por Bastián Rezza, obtuvo la medalla de plata. La propuesta busca generar conciencia sobre la ansiedad adolescente a través de cinco representaciones gráficas que muestran el desarrollo de esta problemática.

El estudiante valoró el interés del público y el intercambio de opiniones con los jurados. Desde el equipo docente, en tanto, destacaron la importancia de abordar una situación que atraviesa a numerosos adolescentes y el potencial de las herramientas visuales para promover la reflexión.

Una investigación sobre música y respuestas del organismo

Alfonsina, Agustina y Giuliano presentaron “Sinfonía del Cerebro”, un trabajo sobre la relación entre la música y las respuestas del organismo. La investigación analiza cómo las melodías, además de escucharse, provocan sensaciones y reacciones corporales en las que intervienen sustancias como la serotonina, la oxitocina, la dopamina y las endorfinas.

El proyecto recibió una mención honorífica. Sus autores adelantaron que seguirán perfeccionándolo para volver a presentarlo en 2027.

Intercambio cultural y recorridos por Bogotá

Los alumnos también resaltaron la recepción que tuvieron en Colombia. Como primeros argentinos en participar de Infomatrix en ese país, despertaron curiosidad entre los asistentes, que reconocían su acento y se acercaban a conocer sus propuestas.

En el intercambio cultural llevaron dulce de leche, caramelos y mate, productos que generaron gran interés entre los estudiantes colombianos. Además, recorrieron distintos sitios turísticos, entre ellos el cerro Monserrate, el centro histórico de Bogotá y la Catedral de Sal.

El respaldo de la comunidad de Realicó

La profesora Ely Pires agradeció a las familias, la comunidad educativa, la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, el Grupo Martínez, la Municipalidad de Realicó y el Centro Cultural, que cedió sus instalaciones para realizar actividades de recaudación de fondos.

También reconoció la colaboración de vecinos y colegas, que participaron con la venta de números, donaciones y otras iniciativas. “Si no existiera esa camaradería, estas actividades no se podrían hacer”, sostuvo.

“Nuestro mayor premio fue sentir que nos aman, no solamente por Messi, Maradona o el fútbol, sino también por nuestra música, por el rock nacional, por Cerati, por el mate y el dulce de leche”

Pires afirmó que el mayor reconocimiento fue el cariño recibido en el exterior y el orgullo de representar a la Argentina, La Pampa y Realicó. De vuelta en la localidad, el grupo ya se prepara para nuevos desafíos: durante 2027 retomará sus investigaciones para mejorar las presentaciones y participar de otras instancias.

La experiencia en Bogotá dejó dos reconocimientos internacionales y el respaldo de una comunidad que acompañó el esfuerzo de sus representantes.