Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 3:30 a. m. · 1 min de lectura

El aviso abarca una amplia región de la provincia y anticipa fenómenos de considerable intensidad. Recomiendan tomar precauciones y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes que afectarán a distintas localidades de La Pampa, entre ellas Eduardo Castex, donde se podrían registrar lluvias abundantes, ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo.

La advertencia alcanza a una amplia región de la provincia y genera preocupación ante la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos de considerable intensidad.

Según el organismo nacional, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y granizo de manera ocasional.

En Eduardo Castex y otras localidades del centro y norte pampeano se recomienda prestar especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas, principalmente ante la posibilidad de lluvias intensas que puedan provocar acumulación de agua en calles y sectores bajos.

Las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no refugiarse debajo de árboles y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la situación y podría actualizar las advertencias de acuerdo con la evolución de los fenómenos.

Ante este panorama, se recomienda a los vecinos de Eduardo Castex y de toda la región tomar las precauciones necesarias y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.