Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 3 min de lectura

El espacio abrirá este viernes 20 de noviembre desde las 20, con 19 foodtrucks, música en vivo y nuevas instalaciones. La propuesta estará ubicada entre avenida Spinetto y Chaco.

El Paseo Gastronómico del Parque Lineal de Santa Rosa volverá a recibir al público este viernes 20 de noviembre, a partir de las 20. El renovado sector reúne 19 foodtrucks en el tramo comprendido entre avenida Spinetto y Chaco, y tendrá música en vivo a cargo del DJ Enzo Franco.

La puesta en valor incorporó mesas, sillas, luminarias, canteros y cestos para residuos. La propuesta combina gastronomía, recreación y un espacio para compartir al aire libre.

Foodtrucks y propuestas gastronómicas en Santa Rosa

La oferta incluye pizzas, empanadas, hamburguesas, lomitos, panchos y papas fritas. También habrá sushi, tablas de fiambre y sándwiches gourmet.

Daniel, propietario de Lo + Pancho, detalló que su puesto ofrecerá lomos, hamburguesas, superpanchos, bondiolas y papas fritas. Sobre la apertura, expresó:

"Estoy muy contento y agradecido. Se lo he manifestado a los demás chicos, que valoren el espacio".

El emprendedor destacó los trabajos realizados en el lugar y afirmó:

"el lugar quedó hermoso. Los vi todos los días cómo trabajaban, incluso a contrarreloj porque tuvimos muchas lluvias con este fenómeno de 'El Niño' y han trabajado hasta con agua".

Además, invitó a los vecinos a conocer un espacio que definió como acogedor, con buena iluminación y césped.

Opciones caseras, bebidas y coctelería

Jorge, de De Ruedas y Amigos, contó que su emprendimiento ofrecerá cinco variedades de hamburguesas preparadas con cortes de carne que compran para elaborar el producto. Según explicó, el pan de papa es el único insumo que adquieren a una panadería local.

Jorge consideró que la obra representa una mejora para la ciudad y una oportunidad para los emprendedores, las familias y los turistas. También valoró la infraestructura del Parque y señaló que se siente privilegiado de participar de este nuevo comienzo.

Entre las alternativas para tomar algo estarán los frappes, licuados, batidos, yogurt griego helado y smoothies de Frappe Lineal. Juan, dueño del emprendimiento, calificó la obra como excelente y sostuvo que superó sus expectativas, en sintonía con el proyecto recreativo del sector.

Alma Mula sumará coctelería, licuados, smoothies y limonadas. Su responsable, Abraham, destacó la variedad de opciones y calificó la propuesta como diferente para la ciudad. También valoró la amplitud del paseo, la circulación prevista y el objetivo de extenderlo hasta la Laguna.

Pastelería y productos para la merienda

Locamente Dulce ofrecerá budines, tortas, facturas, productos laminados, jugos frutales y gaseosas para la tarde. Por la noche, Ana adelantó que el puesto se enfocará inicialmente en pizzas y empanadas.

La emprendedora consideró que formar parte del paseo puede ayudar a difundir sus productos y fortalecer la identidad de su negocio local. También destacó el Parque Lineal como una iniciativa para recuperar espacios públicos, promover el encuentro familiar y respaldar el trabajo y la economía de la ciudad.

Los 19 emprendimientos del Paseo Gastronómico

El corredor estará integrado por Stones, Picando Paladini, Lo + Pancho, Brava, A Mascar, Legado, Las Vías, Alma Mula, Tejada Lomoteca, Chavela, El Panza, Frappé Lineal, Crazy Burgers, Carrito Sabrosón, Mordé, De Ruedas y Amigos, 8Bit, Panza Llena y Locamente Dulce.