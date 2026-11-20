El gobernador de La Pampa participó del cierre de un programa del CFI que reunió a más de 360 jóvenes de todo el país. En su exposición, defendió la integración provincial, el agregado de valor y el diálogo para impulsar reformas.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, participó en Buenos Aires del cierre del Programa Federal de Formación «Gestión para el Desarrollo», organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La actividad reunió a más de 360 jóvenes de las 23 provincias en el Golden Center Eventos.

Ziliotto compartió un panel con los gobernadores Claudio Poggi, de San Luis; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Alberto Weretilneck, de Río Negro. El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, moderó el encuentro.

Ziliotto defendió el federalismo como motor del desarrollo

Durante su exposición, el mandatario pampeano destacó el papel del CFI en la integración de las provincias y sostuvo que el federalismo es una herramienta para impulsar el desarrollo nacional. «La Argentina tiene una salida federal, una salida integrada, armónica, y es una concepción ideológica, no solo porque está escrita en la Constitución Nacional», afirmó.

También señaló que las provincias comparten una mirada desarrollista y planteó que el crecimiento debe traducirse en inclusión e igualdad de oportunidades. «Incluir absolutamente a todos, generando igualdad de oportunidades en cada rincón del territorio», expresó al referirse al objetivo de esa perspectiva.

Agregado de valor, industria y empleo

Uno de los ejes del discurso fue la necesidad de convertir el crecimiento económico en desarrollo mediante el agregado de valor a los recursos naturales, la industrialización y la creación de empleo. «Podemos hablar de crecimiento, sí es cierto, pero el crecimiento no es desarrollo. Si en la activación de nuestros recursos naturales no le ponemos valor agregado, no generamos trabajo argentino, no involucramos a la industria nacional, no va a haber inclusión, no va a haber igualdad de oportunidades», advirtió.

Ziliotto consideró que la disponibilidad de recursos naturales puede ayudar a diversificar la matriz productiva argentina, siempre que se combine con industria y tecnología. Además, cuestionó los cambios recurrentes de orientación política y económica que, a su entender, dificultan la continuidad de las políticas públicas.

«Tenemos que salir de la Argentina pendular, que nos vamos de un extremo al otro tan solo porque el que lo hizo anteriormente no era de mi signo político, no compartía ideología. Tenemos que mejorar lo que está bien y cambiar lo que está mal», expresó.

La experiencia de La Pampa para diversificar la producción

El gobernador presentó a La Pampa como ejemplo de una estrategia de diversificación sostenida. Recordó que la economía provincial tuvo históricamente una base agrícola-ganadera, muy condicionada por el clima, y describió políticas orientadas a ampliar las oportunidades productivas.

Entre las actividades mencionadas incluyó la agroindustria y el agregado de valor a la producción primaria, la generación de energía renovable, la diversificación y sistematización de las áreas bajo riego y la economía del conocimiento. Al hablar del aprovechamiento productivo del agua, vinculó esa estrategia con la defensa histórica de los recursos hídricos de la provincia: «Por eso luchamos por nuestros ríos».

También remarcó que la innovación tecnológica permite mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas ante los desafíos del comercio internacional. «Si hablamos de desarrollo y tomamos como vehículo la producción y el trabajo, a la producción hay que agregarle innovación tecnológica», señaló.

Reformas, acuerdos y diálogo político

Ziliotto convocó a debatir las transformaciones estructurales que necesita el país y sostuvo que las reformas deben surgir de discusiones amplias y respetuosas. «La palabra reforma no está mal, no es mala palabra. Hay que generarla», afirmó. Entre los temas que propuso discutir mencionó las reformas judiciales y tributarias, además del régimen de coparticipación federal.

«La Argentina necesita reformas de todo tipo, no solo electorales y coyunturales, según el nombre y apellido de quien sea beneficiado o no», agregó. También defendió la búsqueda de acuerdos entre sectores con posiciones distintas: «El mejor consenso nace de los mayores disensos», aseguró.

En ese marco, llamó a superar la confrontación política y social mediante el diálogo. «Hay que terminar con esa Argentina del odio y la violencia y perderle el respeto al otro porque piensa distinto que yo. Empezar a discutir con fundamentos», expresó.

El mensaje de Ziliotto a los jóvenes del programa del CFI

El mandatario agradeció el compromiso de los jóvenes que participaron de la formación y los alentó a involucrarse en distintos ámbitos de la sociedad. «Si queremos una Argentina mejor, debemos involucrarnos absolutamente todos», sostuvo.

Además, reconoció una crisis de representación y dificultades para formar nuevos dirigentes. «Tenemos que hacernos cargo de que la política decepcionó a la generación de nuevos dirigentes», afirmó, y aclaró que se trata de una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

Al cerrar su intervención, convocó a los participantes a asumir un rol activo en la construcción del futuro y recuperó una expresión del papa Francisco, también mencionada por el papa León XIV. «Hagan lío. Involúcrense. No solo el presente es de ustedes, sino también el mejor futuro depende de cada uno de los que estamos acá», concluyó.

Cómo fue el cierre del Programa Federal de Formación

El programa «Gestión para el Desarrollo» integra la Escuela Federal de Desarrollo, una iniciativa conjunta del CFI y los gobiernos provinciales destinada a jóvenes con vocación de liderazgo y compromiso con la gestión pública y el desarrollo productivo.

La séptima edición finalizó con la Semana de Integración Federal, realizada entre el 18 y el 20 de noviembre. La agenda incluyó actividades de formación, intercambio de experiencias, debates sobre el desarrollo nacional y presentaciones de proyectos del Ideatón Federal 2026.