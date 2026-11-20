Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El hombre, de 53 años, circulaba por la Ruta Provincial 1 cuando impactó contra un camión municipal, cerca de la planta de reciclado. Con este caso, La Pampa suma 47 víctimas fatales en siniestros viales.

Un motociclista brasileño de 53 años murió este viernes tras chocar contra un camión de la Municipalidad de General Pico en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 72. El siniestro ocurrió a pocos metros de la planta de reciclado de residuos urbanos.

El hecho se registró minutos después de las 15. La víctima conducía una Ducati Multistrada de 1100 cc y, de acuerdo con las primeras informaciones, impactó contra uno de los guardabarros traseros del camión.

Cómo ocurrió el choque en la Ruta Provincial 1

El motociclista viajaba junto con otro hombre, que circulaba delante en una segunda moto. Al advertir que su compañero no lo seguía, regresó sobre sus pasos y encontró la escena del choque.

Personal policial y del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) trabajó en el lugar. Los equipos constataron que el conductor había muerto en el acto debido a la fuerza del impacto. La motocicleta quedó sobre la banquina, partida a la altura de la rueda delantera.

Investigan la muerte del motociclista en General Pico

En el lugar también se presentaron los fiscales Guillermo Komarofky y Marcos Sosa, a cargo de la investigación para establecer las circunstancias del siniestro.

Con esta muerte, ya son 47 las víctimas fatales en siniestros viales en La Pampa. Además, se trata de la segunda víctima mortal registrada en la provincia durante noviembre.