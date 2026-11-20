Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

La actualización se realizará el domingo 22 de noviembre, entre las 00 y las 12. Recomiendan cargar la tarjeta y hacer las gestiones necesarias con anticipación; quienes tengan saldo podrán viajar.

La tarjeta SUBE tendrá una actualización programada el domingo 22 de noviembre, entre las 00 y las 12, para optimizar el funcionamiento de sus servicios. Durante ese período, algunas operaciones y consultas estarán interrumpidas, por lo que se recomienda realizar cargas y gestiones con anticipación.

Quienes tengan saldo disponible en su tarjeta SUBE física o digital podrán seguir viajando en el transporte público mientras duren las tareas.

Qué servicios de SUBE estarán interrumpidos

Durante la actualización no se podrán realizar la compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales, ni utilizar la App SUBE. También estarán afectados la consulta de saldo, el sitio web de la tarjeta y la atención telefónica.

Además, se interrumpirá la consulta de colectivos en tiempo real en la aplicación Cuándo SUBO.

Cómo cargar la tarjeta y qué medios de pago se podrán usar

La recomendación es anticipar las cargas y otras gestiones. El saldo máximo permitido es de 40.000 pesos. Las recargas pueden hacerse en los Puntos SUBE o mediante canales electrónicos, como la App SUBE, el home banking, los cajeros automáticos y las billeteras virtuales.

En colectivos y subtes también se podrán pagar los viajes con medios alternativos: tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto; celulares o relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas; y códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas.

Cuándo volverán a funcionar los servicios

Una vez finalizadas las tareas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, todos los servicios volverán a operar con normalidad.