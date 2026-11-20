Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

Autoridades provinciales, policiales y judiciales se reunieron con representantes del sector rural en Doblas. El encuentro permitió intercambiar experiencias y analizar posibles líneas de trabajo conjunto.

Funcionarios provinciales, autoridades policiales y judiciales, y representantes del sector rural participaron de una reunión en Doblas para abordar cuestiones vinculadas con la seguridad en la zona.

Del encuentro formaron parte el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli; el jefe de Policía, Claudio Cano; el subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Fernando Funes; el fiscal Oscar Cazenave; y el intendente de Doblas, Darío Monsalvo.

Seguridad rural y trabajo conjunto en Doblas

También asistieron el director de Información y Tecnología, Walter Schlegel; la directora de Participación Ciudadana de la Zona Sur, Anelisa Gómez; representantes de la Coordinación Provincial de Seguridad Rural; personal de la División Seguridad Rural y efectivos policiales de la zona.

Durante la reunión se compartieron las experiencias y los planteos de quienes desarrollan sus actividades en el ámbito rural. La participación de las áreas policiales, judiciales y del Ministerio permitió intercambiar perspectivas sobre las situaciones expuestas y analizar posibles líneas de trabajo conjunto.