La voz del artista pampeano aparece en el segundo capítulo de la miniserie dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna. La banda sonora reúne canciones argentinas y clásicos de distintas épocas.

La voz de Alberto Cortez forma parte de la banda sonora de Gordon, la miniserie argentina que llegó a Netflix el 18 de noviembre. En el segundo capítulo, el artista pampeano interpreta "No soy de aquí, ni soy de allá", el clásico de Facundo Cabral, en un momento de fuerte carga emotiva.

Dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna, la producción se convirtió, a pocos días de su estreno, en una de las más comentadas del streaming. La serie combina drama criminal y rigor histórico para retratar la violencia política y social que atravesó la Argentina durante los años 70.

Las canciones que suenan en Gordon

La música tiene una presencia destacada en la ficción, con canciones y obras de artistas argentinos de distintas épocas. En el primer capítulo se escuchan "Zamba de mi Esperanza", interpretada por la Agrupación Coral; "Para Richard", de Pipi Piazzolla Trío; y "Soy un hombre que viene, soy un hombre que va", de Piero.

El repertorio incluye también "La Farolera", de Las Ardillitas Fiesteras; "Oberture 1812", de Tschaikowsky Piotr Iljitsch; "Al Jardín de la República", en la voz de Mercedes Sosa; y "Del Chúcaro", de Horacio Guarany. En ese recorrido musical se destaca la participación de Cortez, uno de los artistas pampeanos más reconocidos en el mundo.

La historia de Aníbal Gordon en la miniserie

Gordon adapta las novelas homónimas publicadas en 2025 y Gordon, el aniquilador, de 2026, escritas por el periodista e historiador Marcelo Larraquy. La trama sigue el recorrido de Aníbal Gordon desde el delito común y los robos hasta su vinculación con la violencia paraestatal, la Triple A y el centro clandestino Automotores Orletti.

Con siete capítulos, la ficción ofrece un retrato de un personaje que irrumpió en la vida política de aquellos años oscuros y reconstruye el contexto de violencia que marcó al país.