El gobernador bonaerense obtuvo un 36,7 por ciento de valoración favorable en la provincia, seguido por el Presidente, con 35,6 por ciento, y Patricia Bullrich, con 33,6 por ciento. El relevamiento nacional se realizó en noviembre.

Axel Kicillof encabeza la medición de imagen positiva en La Pampa, por encima del presidente Javier Milei y de Patricia Bullrich. Según una encuesta nacional de CB Global Data correspondiente a noviembre, ninguno de los tres dirigentes supera el 37 por ciento de valoración favorable en la provincia.

Kicillof registra un 36,7 por ciento de imagen positiva, frente al 35,6 por ciento de Milei y el 33,6 por ciento de Bullrich. La distancia entre el gobernador bonaerense y el Presidente es de apenas 1,1 puntos porcentuales, mientras que la diferencia con la exministra alcanza los 3,1 puntos.

La imagen de Milei, Kicillof y Bullrich en La Pampa

Los datos muestran un escenario competitivo y de diferencias acotadas. Aunque Milei conserva una valoración favorable superior al 35 por ciento, queda detrás de Kicillof en la provincia. Bullrich ocupa el tercer lugar, con una imagen positiva también cercana a la de sus dos competidores.

En el mapa nacional, los resultados varían de manera marcada según el distrito. Milei obtiene sus mejores registros en Córdoba, con el 53,8 por ciento; Mendoza, con el 52,6 por ciento; y Neuquén, con el 48,5 por ciento. Sus cifras más bajas se observan en Santiago del Estero, con el 19,8 por ciento; Formosa, con el 22,5 por ciento; y Tierra del Fuego, con el 31,4 por ciento.

Los mejores registros de los dirigentes en el país

Kicillof alcanza sus niveles más altos de imagen positiva en Santiago del Estero, con el 51,9 por ciento; Formosa, con el 47,3 por ciento; y la provincia de Buenos Aires, con el 43,7 por ciento. Sus valores más bajos corresponden a Córdoba, con el 20,6 por ciento; Mendoza, con el 21 por ciento; y Entre Ríos, con el 23,1 por ciento.

Bullrich, en tanto, registra sus mejores porcentajes en Mendoza, con el 48,1 por ciento; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 47,2 por ciento; y Neuquén, con el 46,1 por ciento. Sus cifras más bajas se encuentran en Formosa, con el 23,1 por ciento; Santiago del Estero, con el 25,6 por ciento; y Misiones, con el 26,4 por ciento.

Cómo se hizo la encuesta nacional

El relevamiento de CB Global Data se llevó adelante entre el 8 y el 13 de noviembre de 2026, mediante encuestas online a personas mayores de 18 años. Se consultó a 24.625 personas en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con muestras provinciales de entre 884 y 1.171 casos.

El margen de error estimado se ubicó entre 2,9 y 3,3 puntos porcentuales. Los resultados miden imagen positiva y no intención de voto. En La Pampa, la encuesta posiciona a Kicillof por delante de Milei y Bullrich, aunque dentro de un escenario de diferencias estrechas.