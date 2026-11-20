Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El relevamiento de noviembre de 2026 ubicó al Presidente en el puesto 13 de las 24 jurisdicciones por imagen positiva. En la provincia, la aprobación subió 1,7 puntos respecto de septiembre, aunque el rechazo alcanzó el 62,8%.

El presidente Javier Milei registra en La Pampa un 62,8% de imagen negativa y un 35,6% de positiva, según el relevamiento federal de noviembre de 2026 elaborado por CB Global Data. El 1,6% de las personas encuestadas no respondió.

Al ordenar las 24 jurisdicciones por aprobación presidencial, La Pampa quedó en el puesto 13, dentro del segmento intermedio. Frente a la medición de septiembre incluida en el informe, la imagen positiva del mandatario aumentó 1,7 puntos porcentuales, de 33,9% a 35,6%.

La imagen de Milei en La Pampa y el resto del país

Pese a ubicarse por encima de otras once jurisdicciones en imagen positiva, La Pampa presenta un nivel de rechazo superior al de algunos distritos situados más abajo en esa clasificación. La imagen negativa pampeana, de 62,8%, supera la registrada en Corrientes (62,5%), San Juan (61,0%), Tucumán (60,1%) y la provincia de Buenos Aires (62,5%).

La encuesta muestra una marcada diferencia territorial en la valoración del Presidente. Solo tres jurisdicciones tienen más imagen positiva que negativa: Córdoba, con 53,8% positiva y 42,9% negativa; Mendoza, con 52,6% y 46,1%, respectivamente; y Neuquén, con 48,5% positiva y 47,0% negativa.

Aprobación presidencial en las provincias

A partir del cuarto puesto, el rechazo supera a la aprobación. En Salta, la imagen positiva llega al 42,3% y la negativa al 55,6%; en San Luis, los valores son 40,5% y 54,6%; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 40,0% y 57,2%; en Chubut, 39,1% y 57,9%; y en Santa Fe, 39,0% y 57,7%.

El segmento intermedio incluye, además de La Pampa, a Catamarca (37,7% positiva y 58,3% negativa), La Rioja (36,5% y 60,2%), Entre Ríos (35,8% y 60,4%), Jujuy (35,7% y 60,9%), Corrientes (35,5% y 62,5%) y San Juan (35,3% y 61,0%).

Las jurisdicciones con mayor imagen negativa

Los niveles más altos de rechazo se registraron en Santiago del Estero, con 78,8% de imagen negativa y 19,8% positiva, y Formosa, con 72,3% negativa y 22,5% positiva.

También se ubicaron entre las jurisdicciones con mayor rechazo Santa Cruz (67,1% negativa y 31,6% positiva), Tierra del Fuego (65,8% y 31,4%), Chaco (65,7% y 33,1%), Misiones (64,0% y 31,8%) y Río Negro (63,7% y 34,1%).