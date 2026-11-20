Gastón Fabrizio Marcelo Molina fue condenado por tres delitos, entre ellos el robo de dos millones de pesos en una vivienda. La sentencia también lo responsabilizó por sustraer una bicicleta y agredir a un policía.

La jueza de Control María Elena Grégoire condenó a Gastón Fabrizio Marcelo Molina, de 27 años, a un año de prisión de efectivo cumplimiento por tres delitos cometidos en Santa Rosa. La pena incluye el hurto de dos millones de pesos de una vivienda y una agresión contra un efectivo policial durante una detención.

La sentencia fue dictada el miércoles 18 de noviembre, tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado que reunió dos causas en las que el acusado era el mismo. Además, la magistrada dispuso que Molina mantenga su condición de reincidente por sus antecedentes penales.

El robo de dos millones de pesos en Santa Rosa

El hecho de mayor relevancia ocurrió el 6 de octubre, cerca de las 2.48, en una vivienda de la calle Raúl B. Díaz al 2500. De acuerdo con lo acreditado en el expediente, Molina escaló un tapial perimetral de 4,45 metros e ingresó a un departamento de la planta alta por una ventana sin medidas de seguridad.

Una vez dentro, tomó dos millones de pesos en efectivo que estaban sobre una mesa. El dueño de la vivienda, Brian Nicolás García, advirtió su presencia y el intruso escapó por la puerta de ingreso. El hecho fue calificado como hurto agravado por escalamiento, previsto en el artículo 163, inciso 4, del Código Penal.

La investigación permitió detener al sospechoso poco después. Molina se había escondido en el patio de una iglesia cercana, donde fue encontrado por los efectivos. En ese momento, la Policía informó que había recuperado todo el dinero; sin embargo, la sentencia ordenó entregar al damnificado 450.000 pesos y no precisó el destino del resto de la suma.

El hurto de una bicicleta y la agresión al policía

El segundo episodio ocurrió el 15 de mayo, alrededor de las 5.17, en una vivienda de la calle Raúl B. Díaz al 1000. Molina saltó el portón de acceso y se llevó una bicicleta Eurobike rodado 29, negra con detalles amarillos.

La propietaria advirtió el hecho y avisó a la Policía. Los efectivos interceptaron al sospechoso minutos después, cuando todavía tenía la bicicleta. Durante el procedimiento, Molina le dio patadas en el rostro al oficial Sebastián Zurueta y le provocó una contusión en el pómulo izquierdo.

Por este episodio, fue declarado responsable de hurto simple en grado de tentativa y de lesiones leves agravadas, por haber sido cometidas contra un integrante de las fuerzas policiales en razón de su función.

La condena de un año de prisión efectiva

Grégoire homologó el acuerdo de juicio abreviado firmado por la fiscal Leticia Pordomingo, la defensora oficial Silvia Annecchini y el acusado. Molina, quien manifestó que se desempeña como boxeador y realiza trabajos ocasionales, recibió un año de prisión efectiva por los tres delitos, considerados en concurso real.

La jueza ordenó también la devolución definitiva de la bicicleta a su propietaria y la entrega de los 450.000 pesos al damnificado por el hurto del dinero. Cuando la sentencia quede firme o pueda ejecutarse, las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Ejecución para que se cumpla la pena.