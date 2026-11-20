Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El encuentro se realizará este viernes 20 de noviembre en el Hotel Unit, con dirigentes nacionales y referentes pampeanos. La actividad busca impulsar la participación juvenil y el intercambio entre militantes.

La Juventud de La Libertad Avanza (LLA) realizará este viernes 20 de noviembre un congreso en Santa Rosa para impulsar la participación de jóvenes en la estructura partidaria y generar un espacio de intercambio entre militantes y dirigentes de La Pampa y del ámbito nacional.

La actividad comenzará a las 19 en el Hotel Unit, ubicado en la intersección de la avenida Luro y Argentino Valle. La apertura estará a cargo de Adrián Ravier, vocero presidencial y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa.

Dirigentes nacionales de La Libertad Avanza en Santa Rosa

El congreso contará con la participación de Iñaki Gutiérrez, referente nacional de la comunicación digital y la militancia joven del espacio; Rocío Gómez, presidenta nacional de la Juventud de La Libertad Avanza; y Eugenia Rolón, integrante del equipo de comunicación política libertaria.

También estará presente Thiago Llovio Villarías, secretario general de la Juventud de La Libertad Avanza en La Pampa.

Militancia juvenil y armado territorial en La Pampa

El programa incluirá exposiciones de jóvenes militantes y referentes locales que trabajan en el armado territorial y en la construcción de una alternativa liberal en la provincia.