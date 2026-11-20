El gobernador pampeano recordó la Vuelta de Obligado y vinculó la soberanía nacional con el federalismo, la defensa de los recursos provinciales y el desarrollo.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, conmemoró el aniversario de la Vuelta de Obligado en el marco del Día de la Soberanía Nacional. En un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, sostuvo que la defensa del territorio y la capacidad de decidir el propio destino siguen vigentes.

“Hace 181 años, en la Vuelta de Obligado, nuestro pueblo resistió a las potencias extranjeras para defender el territorio nacional y el derecho a decidir su propio destino. Hoy, aquella lucha nos recuerda que la soberanía no es solamente una página de nuestra historia. Es un derecho que debemos ejercer y defender todos los días”, escribió el mandatario.

Ziliotto vinculó la soberanía con el federalismo

El gobernador amplió su mensaje y planteó que defender la soberanía también implica hacer valer los derechos de las provincias y promover que los recursos estén al servicio del desarrollo de la población.

En ese sentido, se refirió a la defensa de los ríos, la tierra y los recursos pampeanos, así como a la posibilidad de definir el futuro de la provincia con más producción, trabajo y oportunidades.

La defensa de los recursos de La Pampa

“En La Pampa sabemos lo que significa esa lucha. Defendemos nuestros ríos, nuestra tierra, nuestros recursos y la posibilidad de decidir nuestro propio futuro, generando más producción, trabajo y oportunidades. Porque la soberanía no se honra solamente recordando las batallas del pasado, sino asumiendo las responsabilidades del presente.¡Defender La Pampa también es defender la soberanía nacional!”, cerró Ziliotto.