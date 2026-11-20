Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La aplicación desarrollada por Pyramid Group registró 171 usuarios y 272 reportes durante sus primeros diez días y medio. Permite informar problemas urbanos con ubicación y fotografías, y está disponible para Android e iOS.

Comunidad 4.0, una aplicación que busca reunir los reclamos vecinales y convertirlos en información útil para la gestión municipal, comenzó a sumar usuarios en La Pampa. Durante sus primeros diez días y medio contabilizó 171 usuarios y 272 reportes.

La herramienta fue desarrollada por Pyramid Group, la consultora de Javier Robledo y Sergio Franco. Aunque la idea surgió en 2015, el proyecto tomó forma entre 2023 y 2024, cuando sus impulsores realizaron estudios de mercado y analizaron las posibilidades de desarrollo tecnológico.

La primera versión se lanzó hace unas dos semanas y está disponible para dispositivos Android e iOS. Su objetivo es simplificar la comunicación entre los vecinos y las administraciones locales.

Cómo funciona la aplicación para reportar problemas urbanos

Para publicar un reclamo, el usuario debe registrarse, elegir una categoría y señalar la ubicación del problema mediante GPS. También puede adjuntar una o varias fotografías. Según sus desarrolladores, el reporte queda incorporado al mapa en alrededor de 30 segundos.

La plataforma permite informar sobre pérdidas de agua, luminarias fuera de servicio, basura acumulada, pozos y otros inconvenientes urbanos. La información ayuda a reconocer tanto situaciones puntuales como problemas recurrentes en determinados sectores, que podrían requerir una intervención más amplia.

«El ciudadano encuentra un lugar donde exponer fácilmente los problemas que hay en la ciudad y, por otro lado, la gestión tiene fácil acceso a los datos para saber qué pasa», explicó Javier Robledo.

Una plataforma abierta y con herramientas para municipios

La propuesta busca que los reclamos dejen de estar dispersos entre redes sociales, radios y otros canales, y se concentren en un espacio que facilite su consulta y seguimiento. Los reportes publicados en el mapa pueden verse sin que el municipio contrate el servicio.

Las administraciones locales, por su parte, pueden contratar un sistema que incluye un panel de gestión y herramientas para interactuar con los vecinos. Entre ellas hay un chat para responder consultas y comunicar el estado de los reclamos.

Robledo señaló que, pese a ser una plataforma abierta, hasta ahora los usuarios mantuvieron un comportamiento respetuoso y enfocado en problemas concretos. La aplicación también cuenta con filtros que detectan insultos y contenidos inapropiados para evitar su publicación.

Comunidad 4.0 busca expandirse a otras localidades

El lanzamiento comenzó en La Pampa, pero la aplicación tiene alcance nacional. Sus desarrolladores ya recibieron reportes de otras localidades y publicaciones de prueba realizadas desde Barcelona.

Entre las funciones previstas para próximas etapas figura la incorporación de notificaciones sobre actividades y eventos de interés para cada usuario.