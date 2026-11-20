El ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, confirmó que ese día informarán a los gremios sobre las finanzas provinciales y la posibilidad de pagar una suma fija. Aclaró que no hay un compromiso de otorgarla y que primero deben despejarse varias incertidumbres.

El Gobierno de La Pampa informará el 15 de diciembre a los gremios sobre la situación de las finanzas públicas y la posibilidad de otorgar un bono de fin de año. El ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, aclaró que no existe un compromiso de pago y que la decisión dependerá de las certezas disponibles sobre los recursos provinciales.

El funcionario reconoció las expectativas sindicales, pero sostuvo que el acuerdo paritario firmado con docentes y estatales no obliga a la Provincia a conceder la suma fija. “No tenemos la obligación de dar el bono”, afirmó al referirse a lo establecido en las actas.

Bono de fin de año: qué se informará a los gremios

Bisterfeld explicó que la reunión tendrá carácter informativo y que allí se presentará un panorama de las cuentas públicas. También se evaluará si es posible otorgar el bono y, en caso afirmativo, cuál podría ser su monto.

“Lo que quedó firmado en el acta es que será una reunión informativa, en la que se dará a conocer la situación de las finanzas y la posibilidad de otorgar el bono, así como su eventual monto. Se va a analizar. Eso es lo que se firmó en el acta. No tenemos la obligación de dar el bono”.

Entre los factores pendientes, el ministro mencionó qué ocurrirá con el Presupuesto nacional, la licitación de medicamentos, las obras de gas y los fondos que Nación adeuda a la provincia. Además, señaló que el eventual pago alcanzaría a 26.000 empleados públicos y 14.000 jubilados y pensionados del ISS.

La paritaria salarial y el bono se tratarán por separado

El ministro remarcó que la negociación salarial de 2026 quedó cerrada y que el bono no forma parte de la paritaria. Según indicó, se trata de una suma fija por única vez, cuya posibilidad y monto se analizarán en la reunión de diciembre.

En el acuerdo salarial, el Gobierno se comprometió a realizar el máximo esfuerzo para sostener el poder adquisitivo dentro de un marco de responsabilidad financiera. Bisterfeld señaló que la cláusula gatillo permitirá cerrar 2026 con una recuperación salarial de tres puntos por encima de la inflación.

El funcionario también indicó que el Ministerio de Gobierno analiza la capacidad de los municipios para afrontar un eventual bono, ya que una decisión provincial podría generar responsabilidades para las administraciones locales.

La Pampa destacó el alcance de su acuerdo salarial

Bisterfeld aseguró que, de acuerdo con el relevamiento realizado por su equipo, La Pampa cuenta con el único acuerdo paritario que está por encima de la inflación entre los casos analizados. También señaló que algunas provincias entregan sumas fijas que no se incorporan a los salarios ni a los haberes jubilatorios.

El ministro destacó que los aumentos salariales de los trabajadores activos se trasladan a los pasivos y describió el esquema pampeano como una negociación abierta, continua y general, con instancias sectoriales y tres cláusulas de revisión. Afirmó que el diálogo con los gremios permitió alcanzar acuerdos que, según su evaluación, son únicos en el país.