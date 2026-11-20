Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

La maquinaria había sido entregada en préstamo en mayo de 2024 y permanecía en poder de un particular, pese a que venció el plazo para comprarla o devolverla. El hombre fue notificado y quedó a disposición de la Justicia.

Personal de la Comisaría Departamental de Rancul secuestró un tractor agrícola de gran porte en un predio rural de la zona, en el marco de una causa por presunta retención indebida. La maquinaria seguía en poder de un particular después del vencimiento del plazo acordado para concretar su compra o restituirla.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el representante legal de una firma comercial. Según la presentación, en mayo de 2024 la empresa entregó en préstamo un tractor Massey Ferguson, modelo 7390, de color rojo.

La denuncia por retención indebida en Rancul

El acuerdo establecía que el receptor podía adquirir la unidad mediante el pago de una suma fijada en dólares estadounidenses. Si no concretaba la compra, debía devolver el tractor al cumplirse el plazo convenido.

Sin embargo, una vez vencido ese período, el particular no pagó el monto acordado ni reintegró la maquinaria a sus propietarios. A raíz de la denuncia, intervino la Fiscalía Temática de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública, a cargo del fiscal Armando Agüero.

Secuestro de un tractor valuado en más de 150.000 dólares

Por disposición judicial, la Policía concretó el secuestro del tractor, cuyo valor de mercado supera los 150.000 dólares. Luego, trasladó la unidad a las instalaciones del Área de Tránsito para garantizar su resguardo.

El implicado fue formalmente notificado de la causa y quedó a disposición de la Justicia.