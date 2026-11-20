Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El Senado aprobó la propuesta para renovar siete integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La nómina será enviada a Diputados, mientras que la selección de representantes de la sociedad civil se realizará en 2027.

El senador nacional Daniel Kroneberger, de la UCR de La Pampa, destacó el acuerdo entre los bloques políticos que permitió aprobar en el Senado la propuesta para renovar a siete integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La nómina será remitida ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Kroneberger, quien preside la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, valoró el entendimiento alcanzado entre diputados y senadores para avanzar con las designaciones. "La responsabilidad de quienes representamos a la ciudadanía también se mide en nuestra capacidad de encontrar acuerdos cuando está en juego el funcionamiento de las instituciones", afirmó.

Cómo fue el proceso para renovar el Comité contra la Tortura

El procedimiento incluyó la publicación de las siete postulaciones y una instancia para presentar observaciones e impugnaciones. También se realizó una audiencia pública el 27 de octubre. Tras analizar las presentaciones y los descargos, la comisión firmó el dictamen el 4 de noviembre.

"Las distintas posiciones, observaciones y diferencias tuvieron su lugar en un procedimiento transparente, que permitió a la ciudadanía conocer los antecedentes de los postulantes y presentar objeciones para su consideración", señaló el senador.

Quiénes integran la nómina aprobada por el Senado

La lista aprobada está compuesta por Mariano Ariel Przybylski, Gabriela Silvana Bencina y Humberto Schiavoni, propuestos por el Senado; Fernando Gabriel Zarabozo, Diego Hernán Armesto y Eduardo Toniolli, postulados por la Cámara de Diputados; y Leonardo Fabián Szuchet, propuesto por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura supervisa las condiciones de detención en lugares de encierro de todo el país. Entre sus facultades, puede realizar visitas sin aviso previo, solicitar información y recomendar medidas para prevenir abusos y proteger los derechos de las personas privadas de su libertad.

La selección de representantes de la sociedad civil será en 2027

Kroneberger sostuvo que la renovación busca asegurar que el organismo cuente con integrantes con mandatos vigentes y con la independencia necesaria para cumplir sus funciones. Además, informó que la comisión bicameral aprobó los lineamientos para seleccionar a los tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil. La convocatoria para presentar postulaciones se abrirá en 2027.