La familia de un hombre de 85 años internado en Santa Rosa por una fractura de cadera solicita que la obra social provincial revise el rechazo del implante indicado por su médico. También ofreció pagar la diferencia de costo frente a la prótesis nacional autorizada.

La familia de un hombre de 85 años de Guatraché pidió que el Servicio Médico Previsional (SEMPRE) revise su negativa a cubrir una prótesis importada indicada por el profesional que lo atiende. El paciente está internado en Santa Rosa desde el viernes pasado por una fractura de cadera.

La hija del hombre explicó que presentó el pedido médico el lunes a primera hora, después de que la lesión ocurriera el viernes por la tarde. La auditoría de la obra social rechazó el implante solicitado y autorizó una prótesis nacional con cobertura total. La familia no aceptó esa alternativa porque, según indicó, no coincide con la recomendación médica.

Por qué la familia solicita la prótesis importada

La mujer señaló que su padre tiene antecedentes cardíacos importantes, entre ellos tres bypass, y que buscan reducir al mínimo el tiempo de la intervención. Según relató, el médico les explicó diferencias técnicas entre los implantes nacionales e importados, en particular sobre los tiempos de colocación, el ajuste durante la cirugía y las posibilidades de recuperación.

La familia decidió respaldar la indicación del profesional y pidió que se autorice el material solicitado. Además, manifestó que está dispuesta a pagar la diferencia de costo entre la prótesis importada y la nacional aprobada por el SEMPRE.

El reclamo por las certificaciones de la prótesis

De acuerdo con la presentación de la hija, el rechazo de la auditoría se habría basado en que el implante importado no tendría certificación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La mujer sostuvo que la prótesis cuenta con certificaciones FDA-CE, se comercializa en Argentina y figura en el listado de materiales que provee la obra social provincial.

La familia consideró que ese argumento no se corresponde con la información sobre el producto y reiteró que la elección se realizó tras conocer las diferencias técnicas entre ambas opciones y tener en cuenta el estado de salud del paciente.

Pedido al SEMPRE para avanzar con la cirugía

La hija expresó su preocupación por la demora y solicitó que la obra social revea la decisión para que su padre pueda ser operado cuanto antes. El pedido es que se tenga en cuenta la indicación del médico tratante y la disposición familiar a cubrir la diferencia de precio, con el objetivo de realizar la intervención con las menores complicaciones posibles.