Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El ministro Pascual Fernández presentó los índices y explicó los criterios de cálculo ante intendentes y legisladores. La proyección de recursos para el próximo ejercicio alcanza los 184.112 millones de pesos.

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, encabezó un nuevo encuentro del Observatorio Provincial de Distribución de Recursos Coparticipables en Municipios y Comisiones de Fomento. Allí presentó los índices de coparticipación para 2027 y explicó cómo se calcularon.

La proyección de recursos para el próximo ejercicio asciende a 184.112 millones de pesos, frente a los 125.373 millones previstos para 2026. La diferencia representa un incremento nominal del 46,85 por ciento, según informó el funcionario ante intendentes y legisladores provinciales.

Recursos coparticipables e índices para 2027

El crecimiento proyectado se explica principalmente por la evolución de los recursos tributarios, que aumentarían un 51,86 por ciento. Estos ingresos representan aproximadamente el 69,6 por ciento del incremento total.

De acuerdo con el informe, 42 localidades mejoraron sus índices de coparticipación y 38 registraron bajas. Sin embargo, 75 localidades recibirán aumentos en los recursos proyectados. Santa Rosa y General Pico concentran casi el 40 por ciento de la expansión total, mientras que algunos municipios de menor dimensión tendrán incrementos superiores al 100 por ciento.

Cómo se calculan los índices de coparticipación

Fernández explicó que la información aportada por los gobiernos locales tiene un peso relevante en la composición de los índices. "El 40% del índice se compone de información brindada por cada una de las localidades", señaló.

En ese sentido, indicó que las variaciones no dependen únicamente de la recaudación provincial, sino también de los datos suministrados por los municipios. Además, recordó que el nuevo cálculo se realiza sobre un promedio de los últimos tres años.

Intendentes y legisladores participaron del encuentro

La reunión se realizó en el Salón de Acuerdos. Participaron la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso; el intendente de Realicó, Facundo Sola; el de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica; el de Toay, Ariel Rojas; y la intendenta de Luan Toro, Mónica Valor.

También asistieron Iván Fuhr, de Alpachiri; Gustavo Cein, de La Maruja; Federico Moro, de La Adela; Julio Gerez, de Puelches; y Gustavo Pérez, de Anchorena. Por la Legislatura estuvieron los diputados provinciales Federico Ortiz, Celeste Rivas y Julián Aguilar. Junto al ministro participó Ricardo Silva, director de Planificación Económica y Asistencia Financiera del Ministerio.

Durante el encuentro se puso a disposición de los asistentes la documentación de los expedientes. Para consultar ese material, deberán presentar una nota y solicitar vista.

El rol del Observatorio Provincial

El Observatorio fue creado en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial por el artículo 20 de la Ley 1065, tras su reforma. Su función es promover la difusión, el análisis y la elaboración de estadísticas sobre la coparticipación automática que reciben municipios y comisiones de fomento.