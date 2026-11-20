Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El Gobierno pampeano ejecuta una obra en el sector sureste de la capital provincial para mejorar el escurrimiento de lluvia y prevenir anegamientos. Los trabajos incluyen más de 1.200 metros de conductos y distintas estructuras complementarias.

El Gobierno de La Pampa avanza con una obra de desagües pluviales en el sector sureste de Santa Rosa, destinada a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, prevenir anegamientos y acompañar el crecimiento habitacional de la ciudad.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, y la titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, recorrieron los trabajos, ejecutados por la empresa E.Co.P. Construcciones SRL.

Qué incluyen los trabajos de desagües en Santa Rosa

La intervención contempla la construcción de aproximadamente 1.218 metros de conductos de hormigón armado de diferentes dimensiones, seis sumideros horizontales, doce cámaras de inspección y cordones cuneta.

Además, se realizan obras complementarias para garantizar que el agua descargue adecuadamente hacia el receptor del cuenco.

La obra busca prevenir anegamientos y proteger a las familias

Intronati destacó la importancia de la infraestructura pluvial para el desarrollo urbano y la prevención de daños ante lluvias intensas.

“son obras fundamentales para el crecimiento de una ciudad. Muchas veces no tienen la visibilidad de otras infraestructuras, pero son indispensables para proteger las viviendas, preservar las calles y brindar mayor seguridad a las familias frente a las lluvias intensas. Son inversiones que permiten prevenir problemas y mejorar concretamente la calidad de vida de la población”.

El ministro también señaló que el crecimiento habitacional debe estar acompañado por los servicios y la infraestructura necesarios.

“No alcanza con que una ciudad crezca en cantidad de viviendas; ese crecimiento tiene que estar acompañado por las obras necesarias para que las familias puedan vivir en condiciones adecuadas. Los desagües pluviales forman parte de esa infraestructura esencial que permite proyectar una ciudad más segura, ordenada y preparada para el futuro”

Infraestructura para el crecimiento urbano de la capital pampeana

La intervención se enmarca en una planificación que vincula el crecimiento habitacional con el ordenamiento urbano y la prevención de problemas hídricos.

“Con esta nueva intervención, el Gobierno provincial continúa incorporando infraestructura esencial para Santa Rosa, con una mirada integral que vincula el crecimiento habitacional, el ordenamiento urbano y la prevención de problemas hídricos, priorizando obras que aporten soluciones duraderas y beneficios concretos para la comunidad”