Sergio Ziliotto encabezó la entrega de financiamiento por $454.237.140 a familias de Santa Rosa, Toay y Anguil. Los préstamos no tienen interés y se devuelven en 120 cuotas ajustadas por UVI.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la entrega de ocho créditos del programa Llegar a Casa, una iniciativa del Gobierno de La Pampa que permite a familias con terreno propio financiar la construcción de sus viviendas. El monto total otorgado fue de $454.237.140.

El acto se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y contó con la participación de autoridades del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), encabezadas por su presidenta, Erica Riboyra, y de las familias beneficiarias. Tres créditos fueron destinados a hogares de Santa Rosa, tres de Toay y dos de Anguil.

Cómo funcionan los créditos Llegar a Casa

El financiamiento permitirá construir cuatro monoambientes, dos viviendas de un dormitorio y otras dos de dos dormitorios. Los préstamos se otorgan sin interés, se devuelven en 120 cuotas mensuales ajustadas por Unidades de Vivienda (UVI) y contemplan un período de gracia de hasta 12 meses. El dinero se entrega en cinco desembolsos, de acuerdo con el avance de las obras.

Ziliotto sostuvo que la política habitacional provincial busca responder a las distintas necesidades de la población con herramientas que consideren la situación económica de cada familia. “Tenemos la responsabilidad de administrar los recursos públicos de todos los pampeanos y ver de qué manera encontramos soluciones para cada una de las situaciones”, afirmó.

Sobre el objetivo del programa, expresó: “Desde el Estado les damos las posibilidades para que construyan, para que sean parte activa de la construcción de una vivienda, que seguramente les va a permitir mirar la vida de otra manera”. También señaló: “Uno de los objetivos que nos proponemos desde muy chicos es tener un techo digno, una casa propia, para proyectar un futuro mucho más certero”.

Las políticas de vivienda en La Pampa

El gobernador repasó otras iniciativas habitacionales destinadas a distintos sectores. Indicó que Llegar a Casa acompaña a unas 230 familias y recordó que en Santa Rosa se entregaron cerca de 300 terrenos con servicios a personas con ingresos para afrontar la construcción.

También mencionó la operatoria tradicional de viviendas sociales, dirigida a quienes necesitan un mayor acompañamiento estatal. “Estamos por entregar aquí en Santa Rosa 280 viviendas, pero venimos entregando en toda la Provincia”, destacó.

En relación con la continuidad de esas políticas, afirmó: “A pesar de que el Gobierno nacional no les devuelve a los pampeanos lo que les corresponde, el año que viene vamos a financiar con recursos provinciales, con recursos de cada uno de los pampeanos, la construcción de 400 viviendas”. Además, aludió a nuevas herramientas de financiamiento impulsadas por el Banco de La Pampa y sintetizó: “Todo converge en el mismo objetivo: la dignidad de un techo propio”.

El avance del programa y la devolución de las cuotas

De acuerdo con el informe del IPAV actualizado a noviembre de 2026, el programa alcanza a 370 familias en distintas etapas del proceso. Se registran 237 adjudicaciones y 233 viviendas en diferentes instancias de ejecución; 19 ya finalizaron su construcción. Otras cuatro están terminadas y habitadas, y sus familias comenzaron a devolver las cuotas.

Además, 133 familias realizan trámites para recibir el primer desembolso y otras 255 solicitudes están en gestión. El recupero de las cuotas permite sostener el financiamiento para nuevos beneficiarios y, a la vez, impulsar la actividad económica y el empleo en la construcción.

El mandatario remarcó el esfuerzo que implica pagar las cuotas y sostuvo: “Nadie le está regalando absolutamente nada. Ustedes saben bien el esfuerzo que significa pagar una cuota todos los meses, a pesar de que muchas veces los ingresos no están asegurados”.

También convocó a defender las políticas públicas y afirmó: “Si el Estado no viene a dar respuesta, creo que la solución cada vez va a ser más lejana”. Sobre el compromiso de las familias beneficiarias, concluyó: “Cuando uno adquiere un derecho, como en el caso de ustedes, empieza la etapa de la responsabilidad. No conmigo, ni con Erica, ni con los funcionarios del IPAV, sino con el resto de la sociedad que está esperando también la oportunidad de hacerse un techo propio”.

Las familias beneficiarias contaron sus experiencias

Durante el acto, las personas que recibieron los créditos compartieron las dificultades que atravesaron para conseguir un terreno y la posibilidad de comenzar a construir. María Florencia Roo, psicóloga y trabajadora de Salud Pública, podrá levantar una vivienda de dos dormitorios para ella y sus hijos.

“Estoy muy emocionada con esta oportunidad. Había podido comprar el terreno junto con mis hermanos por la herencia de mi papá. Con mucho esfuerzo habíamos podido cerrarlo y poner la bomba, pero no habíamos podido hacer más nada”, relató.

Jonathan Tula Ochoa, quien también recibió financiamiento para una vivienda de dos dormitorios, contó que su familia es oriunda de Victorica y que hace algunos años compró un terreno en Anguil. “No podíamos hacer más nada. Esto es una gran ayuda, muchísimas gracias por darnos la oportunidad”, expresó.