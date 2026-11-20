El Gobierno de La Pampa otorgó 84 préstamos a tasa cero y transfirió fondos al municipio para mejorar el Parque Lineal. En 2026, 169 emprendimientos ya recibieron más de $270 millones.

El Gobierno de La Pampa entregó 84 créditos por un total de $126.908.911,77 a emprendedoras y emprendedores de Santa Rosa, en el marco del programa de Desarrollo de la Economía Social. Además, transfirió fondos a la Municipalidad para realizar mejoras en el Parque Lineal, a través del programa de Participación Comunitaria.

Los préstamos tienen tasa de interés cero, seis meses de gracia y un plazo de devolución de 54 cuotas mensuales. El acto fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini; y la secretaria de Gobierno municipal, Carmina Besga.

Créditos para emprendedores de Santa Rosa y fondos rotatorios

Álvarez destacó que estas operatorias ofrecen condiciones que no se encuentran en el sistema financiero y explicó que los recursos provienen, en parte, de fondos públicos vinculados a los juegos de azar, distribuidos entre los municipios mediante la Ley de Descentralización.

“Estamos ante un círculo virtuoso, porque un porcentaje de los fondos que ingresan a las arcas públicas desde los juegos de azar son distribuidos, a través de la Ley de Descentralización, entre los municipios de La Pampa. Las municipalidades seleccionan los proyectos y se otorgan. Y de esta manera son las propias gestiones municipales que priorizan dónde consideran que son más necesarios esos fondos. Ese dinero que les ingresa a los municipios, queda en los municipios, para otorgar nuevos préstamos”.

El ministro también sostuvo que “la provincia de La Pampa es un ejemplo de que las leyes deben cumplirse y que el primero en hacerlo es el propio Estado provincial. Es algo que debemos resaltar, frente a la realidad del accionar del Gobierno nacional que busca continuamente cómo eludir el cumplimiento de las leyes. Lo que se hace en La Pampa es una muestra clara de que respaldarse en lo legal trae beneficios directos a la comunidad”.

Álvarez instó a las personas beneficiarias a cumplir con los pagos para que otros proyectos puedan acceder al financiamiento: “en la medida que se cumplan con las cuotas, nuevos emprendimientos tendrán acceso a ser financiados”.

Más de 270 millones para emprendimientos en 2026

Durante 2026, 169 emprendimientos de los rubros de alimentación, servicios, bienestar y recreación recibieron más de $270 millones. Besga destacó el efecto de la devolución de los préstamos y afirmó: “Cada cuota que ustedes pagan, vuelve a circular y le abre la puerta a otra persona, que va a poder acceder a lo que ustedes consiguen hoy”.

La funcionaria agradeció el respaldo provincial y señaló que el municipio participa en la selección y el acompañamiento de los proyectos. “La Provincia hace un aporte financiero muy importante, y le agradecemos al gobernador por la decisión política de seguir destinando fondos para el financiamiento de estos emprendedores y de seguir sosteniendo a lo largo de los años una muy buena ley en La Pampa. Y el municipio, que es el Estado más cercano a ustedes, hace lo suyo: los conocemos, seleccionamos los proyectos, los acompañamos con hechos. Y, sobre todo, confiamos”, expresó.

Besga indicó que “Estos 85 emprendimientos, se suman a los 169 que entregamos durante el año. Desde que comenzamos la gestión ya suman 2095 proyectos”.