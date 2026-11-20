Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El propietario sorprendió al sospechoso dentro de su casa, en la calle Niñas de Ayohuma al 1200, y logró retenerlo hasta la llegada de la Policía. El hombre, de 35 años, quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre encontró a un intruso dentro de su vivienda de la calle Niñas de Ayohuma al 1200 y logró retenerlo hasta que llegó la Policía. El sospechoso, de 35 años, habría preparado distintos elementos para llevárselos y quedó detenido en el marco de una causa por tentativa de robo.

El episodio ocurrió este miércoles, cerca de las 7.15, cuando personal de la Seccional Segunda recibió un aviso por el presunto ingreso a una propiedad. Al llegar, los efectivos encontraron al dueño forcejeando en el patio trasero con un hombre que estaba con el torso desnudo.

El propietario advirtió movimientos en las cámaras de seguridad

De acuerdo con la denuncia, el damnificado regresó a su casa después de notar algo extraño en las imágenes de las cámaras de seguridad: una de ellas, que apuntaba habitualmente hacia el patio, había sido movida y estaba orientada hacia arriba.

Al llegar, encontró dañada y desprendida la puerta de rejas que da al patio. Cuando ingresó a la vivienda, descubrió al sospechoso en el interior y varios elementos y pertenencias listos para ser retirados. El intruso intentaba salir por la puerta que comunica con el patio.

El sospechoso habría amenazado al dueño con un trozo de vidrio

Durante el forcejeo, el hombre habría tomado un trozo de vidrio y lo habría usado como arma blanca para amenazar al propietario. Según la denuncia, también lo amenazó de muerte y con prender fuego la vivienda.

Pese a la situación, el dueño consiguió dejar encerrado al acusado dentro del inmueble y esperó la llegada de los efectivos. El detenido reside en el asentamiento El Amanecer, en inmediaciones de los piletones, y, según fuentes policiales, cuenta con numerosos antecedentes.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Verónica Ferrero

Tras ser trasladado a la dependencia policial, alrededor de las 11 fue notificado de que permanecía detenido comunicado y a disposición de la fiscal Verónica Ferrero, a cargo de la investigación.

En la vivienda trabajó personal de la Agencia de Investigación Científica, que realizó pericias y secuestró elementos de interés para la causa. Además, los investigadores obtuvieron registros fílmicos que serán incorporados a las actuaciones judiciales.

La causa fue iniciada con la carátula provisoria de tentativa de robo y continúa en etapa de investigación.