Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad que el Departamento Ejecutivo envíe el proyecto antes del 31 de marzo. También autorizó la compactación de vehículos y autopartes retenidos que no sean reclamados.

El Concejo Deliberante de Eduardo Castex estableció que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá presentar el proyecto de Presupuesto 2027 antes del 31 de marzo. La decisión fijó un límite a la prórroga solicitada por el gobierno local, que no había propuesto una fecha concreta.

El dictamen fue aprobado por unanimidad en la última sesión ordinaria. El bloque del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) expresó su rechazo a una extensión sin plazo y cuestionó que el Presupuesto 2026 ingresara al cuerpo legislativo en agosto y se aprobara por mayoría en septiembre, cuando ya había transcurrido buena parte del año.

Presupuesto 2027: el Concejo fijó una fecha límite

El concejal Martín Araya sostuvo que el Departamento Ejecutivo “solicitó una extensión para la presentación del proyecto de Presupuesto sin establecer una fecha límite, y desde esta banca institucionalmente nos resultó inaceptable, y propusimos establecer una fecha concreta”.

“Otorgar una prórroga con tiempo indeterminado equivale a firmar un cheque en blanco, debilita la función de control que nos otorgo la ciudadanía y posterga indefinidamente el debate publico sobre el destino de los recursos municipales”, continuó.

Araya remarcó que establecer un plazo “no es un mero formalismo administrativo, es una decisión política que surgió del planteo y exigencia del bloque del Frejupa para garantizar que los vecinos puedan conocer, analizar y debatir como se van a administrar los fondos públicos”.

El antecedente del Presupuesto 2026

El edil advirtió que “no podemos permitir que se repita lo que ocurrió con el Presupuesto 2026, que recién ingreso en este CD en el mes de agosto, cuando ya había transcurrido gran parte del año en ejercicio”. Agregó que “esa demora privó a los concejales la posibilidad de ejercer oportunamente su función de análisis y control y a la comunidad de conocer a tiempo las prioridades y decisiones de la gestión municipal”.

También señaló que la tarea legislativa “no es solamente aprobar ordenanzas” y que existe “la responsabilidad de controlar, exigir previsibilidad y exigir transparencia en la administración de los recursos de todos los vecinos”.

Compactación de vehículos y autopartes retenidos

En la misma sesión, el Concejo aprobó una ordenanza que habilita la descontaminación, compactación y destrucción definitiva de automotores, motocicletas, ciclomotores, caños de escape, autopartes y chatarra depositados en dependencias o predios municipales, o en la comisaría local, a disposición del Juzgado Municipal de Faltas.

La norma alcanza a los rodados retenidos de manera ininterrumpida durante un mínimo de seis meses, contados desde que quede firme la sentencia del Juzgado Municipal de Faltas, siempre que no sean reclamados por personas que acrediten su propiedad legítima o derecho sobre ellos.

El Juzgado comunicará periódicamente esos casos al Departamento Ejecutivo mediante oficio. Antes de compactar los vehículos, se publicarán edictos durante dos días en el Boletín Oficial de La Pampa, con sus características y el aviso de que podrán ser destruidos. Los caños de escape y las autopartes no permitidas se destruirán sin necesidad de identificación ni publicación de edictos.

El material obtenido se venderá como chatarra. Los fondos recaudados ingresarán a las arcas municipales y se destinarán prioritariamente a programas de seguridad vial que determine el Departamento Ejecutivo, o podrán entregarse a la planta de reciclado local.