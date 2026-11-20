Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El mensaje del exgobernador estuvo dirigido a la militancia local y al anfitrión Saúl Echeveste, sin mencionar a Sergio Ziliotto ni a Máximo Kirchner. La señal se produjo en medio de los reacomodamientos del peronismo pampeano rumbo a 2027.

La aparición de Carlos Verna volvió a generar lecturas en la política pampeana. El martes pasado, durante la inauguración de la Unidad Básica «Néstor y Cristina» en Telén por el Día de la Militancia Peronista, se leyó un mensaje enviado por el exgobernador al anfitrión, Saúl Echeveste.

Desde sectores del oficialismo provincial y espacios afines interpretaron el saludo como una señal de unidad junto al gobernador Sergio Ziliotto y al diputado nacional Máximo Kirchner. Sin embargo, el contenido del texto se limitó a enviar un saludo a la militancia de Telén y del oeste pampeano.

Qué dijo Carlos Verna en su mensaje a Telén

«Dales mi feliz día a cada uno de los compañeros de Telén y del oeste de la provincia de La Pampa. De una u otra manera quiero estar presente en un día tan importante para el peronismo de Telén».

En el mensaje no hubo referencias a Kirchner, figura central del acto, ni a Ziliotto, quien llegó a la localidad acompañado por integrantes de su gabinete y de su entorno político. Entre ellos estuvieron Antonio Curciarello, Alfredo Intronatti, Marcelo Pedehontaa, Érica Rivoira y Cintia Zalabardo.

El saludo de Verna se dirigió a «los compañeros de Telén y del oeste» y a Echeveste, con quien mantiene un vínculo político fluido desde la etapa en que este último fue intendente y Verna gobernador. En ese sentido, el texto puede leerse como una cortesía hacia la militancia local y el anfitrión, sin que implique un respaldo explícito al alineamiento nacional con el kirchnerismo.

La interna del peronismo pampeano rumbo a 2027

Durante el acto, Ziliotto reivindicó a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo elogió la gestión pampeana. La jornada también reunió a dirigentes nacionales como Sergio Berni y Lucía Cámpora, además de referentes locales como María Luz Alonso, Varinia Marín y Espartaco Marín.

La escena se produjo mientras distintos sectores del peronismo pampeano comienzan a posicionarse de cara a la sucesión provincial de 2027. En paralelo al encuentro de Telén, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, viajó a Buenos Aires para participar de una reunión encabezada por Sergio Massa en San Fernando.

Di Nápoli, exintegrante de La Cámpora hoy distanciado de esa conducción y con aspiraciones declaradas a la gobernación, marcó así un perfil propio, separado tanto del espacio kirchnerista como de la estructura tradicional del Centro Cívico.

El lugar del vernismo en la política de La Pampa

En este escenario de reacomodamientos, el vernismo observa desde General Pico sin apuro y sin comprometer un respaldo anticipado. El mensaje enviado a Telén confirma la presencia de Verna en la conversación política provincial, aunque no constituye por sí mismo una señal de alineamiento general.

Su saludo, acotado a la militancia y al anfitrión, deja abierta la interpretación sobre el posicionamiento del exgobernador en la interna peronista pampeana.