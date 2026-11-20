Chinche Molle presenta hoy su primer álbum de estudio, Pasionaria, en un concierto íntimo en La Maroma, ubicada en Alvear 42. El encuentro comenzará a las 21 y contará con Proyecto Molinaro como banda invitada.
Las entradas se consiguen a través de la plataforma Planeta Entrada y también en La Charlería, por medio de Instagram. Será la segunda presentación en vivo del material, luego de su lanzamiento oficial en el Teatro Español.
Las cinco canciones de Pasionaria
El grupo está integrado por Juani de Pian, Lea Roldán, Ramiro Teso, Seba Roldán y Toni Torres. El álbum reúne canciones originales y una excepción especialmente significativa: “Ella dormida”, un poema del escritor pampeano Edgar Morisoli.
El repertorio está compuesto por cinco temas: “Árbol”, “Anguil”, “Ella dormida”, “Hoy no pasaron” y “La ciudad”. La obra combina sonidos con nombres propios, afectos, homenajes e historias vinculadas a La Pampa.
Grabación y producción del disco
Pasionaria fue grabado entre agosto y diciembre de 2025 en dos estudios cercanos a la banda. Las baterías se registraron en Trapalanda Estudio, de Pablo Ardovino, mientras que el resto del material se grabó en La Gran Ruta, el estudio de Mauricio Ponce, quien también estuvo a cargo de la mezcla.
La masterización del álbum fue realizada por el ingeniero de sonido Facundo Rodríguez.
Proyecto Molinaro será el grupo invitado
La velada tendrá como invitado a Proyecto Molinaro, un trío de rock de Santa Rosa integrado por Pablo Gómez en guitarra y voz, Eric Soto en bajo y Julián D’Adam en batería. La banda se formó a finales de 2024 y combina temas propios con versiones de rock nacional e internacional.
Recientemente, el trío publicó su primer EP, “La brutalidad de las cosas”. El trabajo dura 15 minutos y está dividido en tres canciones: “Todo es Arte”, “La fuerza y el amor” y “Red Flag”.