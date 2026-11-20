Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El Gobierno nacional habilitó mediante el decreto 1391/2026 el remanente correspondiente a 2025, que asciende a $59.330 millones. El diputado pampeano Ariel Rauschenberger celebró la medida y pidió que el pago se concrete en tiempo y forma.

El Gobierno nacional habilitó el pago de $59.330 millones reclamados por los Bomberos Voluntarios de todo el país. La medida quedó establecida este jueves 19 de noviembre mediante el decreto 1391/2026 y corresponde al remanente de fondos del año 2025.

El diputado nacional pampeano Ariel Rauschenberger, quien acompañó el reclamo, celebró la decisión y pidió que el dinero llegue a los cuarteles sin demoras.

"Después de tanta lucha junto a los Bomberos Voluntarios, hoy 19 de noviembre mediante decreto 1391/2026, queda habilitado el remanente del año 2025 por la suma de $59.330 millones de pesos. Celebramos esta medida, y esperamos que el cobro se efectivice en tiempo y forma", señaló el legislador.

De dónde provienen los fondos para los cuarteles

Los recursos se recaudan a través de los seguros del automotor y de los fondos vinculados con las rutas concesionadas. Según el reclamo, el Gobierno nacional había recaudado esos montos, pero no los había transferido a los cuarteles.

Rauschenberger había explicado que durante 2025 y 2026 se retuvieron fondos destinados al sistema. "Son unas 59 mil millones de pesos que están en inversiones financieras", afirmó.

El diputado pampeano presentó un pedido de información pública que fue respondido por el Gobierno nacional. La respuesta estableció que los fondos recaudados no habían sido distribuidos.

El reclamo nacional de los Bomberos Voluntarios

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, representado por el Consejo de Federaciones y 29 federaciones provinciales, realizó un sirenazo nacional y simultáneo el pasado 10 de septiembre a las 10 de la mañana.

La medida se llevó adelante ante la falta de respuesta del Gobierno nacional a los reclamos económicos y normativos. En La Pampa, la protesta fue encabezada por la Federación de Bomberos Voluntarios.