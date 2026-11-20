La Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social otorgaron 84 créditos provinciales y uno municipal, con una inversión total de más de 129 millones de pesos. Carmina Besga destacó el sistema solidario de recupero y pidió pagar las cuotas en término.

La Municipalidad de Santa Rosa y el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos entregaron 85 créditos a emprendedores de distintos rubros, entre ellos alimentación, peluquería, estética, producción textil, cultura y educación. El acto se realizó este jueves en el Salón Mirador del Parque Laguna Don Tomás y fue encabezado por la secretaria de Gobierno municipal, Carmina Besga, y el ministro Diego Álvarez.

En el marco de la Línea de Economía Social se otorgaron 84 créditos de entre 1,5 y 2 millones de pesos, con una inversión de 126.908.911 pesos. También se concedió un financiamiento de 3 millones de pesos de la Línea Municipal CreAte, destinado a un emprendimiento de elaboración de comidas rápidas.

Besga destacó el sistema solidario de los créditos

Besga valoró el aporte provincial y el acompañamiento del municipio en la selección y el seguimiento de los proyectos. “La Provincia hace un aporte financiero muy importante, y le agradecemos al gobernador por la decisión política de seguir destinando fondos para el financiamiento de estos emprendedores y de seguir sosteniendo a lo largo de los años una muy buena ley en La Pampa. Y el municipio, que es el Estado más cercano a ustedes, hace lo suyo: los conocemos, seleccionamos los proyectos, los acompañamos con hechos. Y, sobre todo, confiamos”, afirmó.

“Cada cuota que ustedes pagan, vuelve a circular y le abre la puerta a otra persona, que va a poder acceder a lo que ustedes consiguen hoy. Es un sistema circular y solidario. Hoy reciben ustedes, y los que vienen detrás reciben gracias a lo que ustedes devuelvan. Pagar la cuota en término es la manera más concreta de decirle a otro vecino: vos también podés. Así que ya ven, esto no termina acá, recién está empezando”, expresó Besga ante los 85 beneficiarios.

La funcionaria precisó que los 85 emprendimientos se suman a los 169 que recibieron créditos durante el año. “Desde que comenzamos la gestión ya suman 2095 proyectos”, detalló.

Créditos para sostener y ampliar emprendimientos

Besga advirtió que, en el contexto económico nacional, los emprendimientos atraviesan dificultades y que muchos financiamientos se destinan a sostener las actividades. También agradeció a quienes confiaron en el Estado y defendió un modelo que busca que “la economía esté al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía”.

Álvarez destacó el trabajo articulado con el municipio y el mecanismo solidario de recupero, que permite que las cuotas devueltas financien a otros emprendedores. Además, ponderó la Ley de Descentralización por generar oportunidades en todo el territorio provincial y pidió reconocer el esfuerzo de los gobiernos provincial y municipal para acompañar a la economía social.

Los créditos cuentan con tasa cero y seis meses de gracia. El dinero se destinará a la compra de herramientas, equipamiento e insumos para fortalecer emprendimientos en marcha o mejorar su capacidad productiva.

Mujeres y proyectos colectivos entre los beneficiarios

Las actividades alcanzadas incluyen elaboración de alimentos, peluquería, estética, pedicura, producción textil, venta de ropa, marroquinería y propuestas culturales y educativas. Más de la mitad de los proyectos están liderados por mujeres.

Además, dos iniciativas tienen más de una persona titular, una modalidad que busca fomentar el trabajo conjunto, la cooperación y el desarrollo de emprendimientos colectivos.

Emprendedores contaron cómo usarán el financiamiento

Yoana, propietaria de un taller de mecánica automotriz, utilizará el crédito para comprar herramientas. “Es un buen beneficio para nosotros, fue muy rápida la respuesta”, valoró.

Carolina, dueña de un showroom de indumentaria, destinará el dinero a comprar mercadería y hacer crecer su negocio. “La verdad es que son súper accesibles y es una buena ayuda del Municipio para los emprendedores en estos tiempos complicados, donde la estamos remando”, sostuvo.

Marcelo, dedicado a la cuchillería artesanal, comprará un serrucho mecánico para su taller. “Son sin interés y con seis meses de gracia para empezar a pagarlo”, destacó. Sebastián, propietario de un local de reparación de computadoras, usará el financiamiento para reponer repuestos: “Viene bien para stockearnos de repuestos, porque en el último tiempo lo fuimos agotando”. También señaló: “Están muy buenos, sobre todo en un momento así”.

Las líneas municipales de crédito son gestionadas por la Secretaría de Gobierno, a cargo de Besga, e incluyen CreATE, CreATE Mujer y Recupero. Durante este año, la Municipalidad de Santa Rosa superó los 2.000 créditos entregados desde el inicio de la actual gestión y continúa con su política de acompañamiento a quienes producen y generan empleo.