La celebración, que nació en 2002, fue declarada de interés provincial en 2026. La grilla incluye carrozas, cocina de las colectividades, danza, música y la elección de la Soberana.

Embajador Martini vivirá el sábado 28 de noviembre una jornada que el pueblo venía persiguiendo desde hace años: la primera Fiesta Provincial del Inmigrante. El encuentro arrancará a las 18:30 con el desfile de carrozas, tendrá su acto central y cerrará en el Parque Los Caldenes con un show musical que alternará artistas de la región y del circuito nacional. La intención que atraviesa toda la propuesta es doble: homenajear a las colectividades que hicieron el pueblo y, al mismo tiempo, convertir la identidad cultural en un atractivo con peso propio.

El lanzamiento se concretó esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia. Estuvieron Saúl Echeveste, la directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi, y el intendente Ariel Bogino junto a su equipo de trabajo.

Para Echeveste, estas celebraciones funcionan como una puerta de regreso a los orígenes: permiten "volver a nuestras raíces", dijo, y dejan ver el potencial de los bailes y las comidas típicas de quienes llegaron al país, además de su capacidad para "generar un circuito económico importante en dicha localidad y en la región". También valoró el respaldo municipal a la cultura, al turismo y a los eventos sociales —"muy importantes en tiempos difíciles", marcó— y defendió la necesidad de sostener "eventos populares que le den en definitiva una alegría a la gente".

Bogino retribuyó el acompañamiento provincial y recorrió la historia de una celebración que nació en 2002 y que atravesó años desparejos. La noticia que cambió el tono llegó en este 2026, cuando la Provincia la declaró de interés provincial: "nos llenó de satisfacción", resumió el jefe comunal.

La grilla ya está cerrada. Román Ramonda y Serena Gamboa son los nombres más convocantes, escoltados por dos proyectos de la casa, Remasterizados y Sin Identidad. Y habrá un momento aparte, el que la organización viene anunciando como el más esperado de la noche: la elección de la Soberana, la representante de la localidad.

Carrozas, cocina de las colectividades, danza y música sobre el final. Con la primera edición provincial, el norte pampeano busca dejar plantada una marca: ordenar el legado inmigrante de la zona y mover, aunque sea por una noche, el pulso económico de la región.