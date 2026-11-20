Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La Provincia entregó $126.908.911,77 en préstamos a tasa cero y asignó $126.832.503,43 a Santa Rosa para mejorar el espacio de food trucks del Parque Lineal.

El Gobierno de La Pampa entregó $126.908.911,77 en créditos para emprendedores y destinó $126.832.503,43 al municipio de Santa Rosa para realizar mejoras en el espacio de food trucks del Parque Lineal.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini; y la secretaria de Gobierno municipal, Carmina Besga.

Créditos a tasa cero para emprendedores de La Pampa

Los préstamos se otorgan con tasa cero de interés, un período de gracia de seis meses y un plazo de devolución de 54 cuotas mensuales.

Álvarez destacó que estas operatorias estatales ofrecen condiciones que no se encuentran en el sistema financiero y explicó el circuito de los recursos destinados a los municipios.

“Estamos ante un círculo virtuoso, porque un porcentaje de los fondos que ingresan a las arcas públicas desde los juegos de azar son distribuidos, a través de la Ley de Descentralización, entre los municipios de La Pampa. Las municipalidades seleccionan los proyectos y se otorgan. Y de esta manera son las propias gestiones municipales que priorizan dónde consideran que son más necesarios esos fondos. Ese dinero que les ingresa a los municipios, queda en los municipios, para otorgar nuevos préstamos”.

Fondos para mejorar el Parque Lineal de Santa Rosa

El municipio santarroseño recibió los fondos mediante el programa de Participación Comunitaria. De acuerdo con lo resuelto por las autoridades municipales, el dinero se utilizará para mejorar el espacio de food trucks del Parque Lineal.

El ministro también sostuvo que la provincia cumple con las leyes y vinculó esa política con los beneficios para la comunidad.

“La provincia de La Pampa es un ejemplo de que las leyes deben cumplirse y que el primero en hacerlo es el propio Estado provincial. Es algo que debemos resaltar, frente a la realidad del accionar del Gobierno nacional que busca continuamente cómo eludir el cumplimiento de las leyes. Lo que se hace en La Pampa es una muestra clara de que respaldarse en lo legal trae beneficios directos a la comunidad”.

Álvarez instó a las personas beneficiarias a cumplir con los pagos para que otros proyectos puedan acceder al financiamiento: “en la medida que se cumplan con las cuotas, nuevos emprendimientos tendrán acceso a ser financiados”.

Más de 2.000 créditos entregados en la provincia

Besga señaló que, entre líneas municipales y provinciales, ya se entregaron más de 2.000 créditos. También remarcó que para algunos emprendedores puede ser difícil solicitar préstamos en un banco y afirmó: “esto lo hace el Estado”.

La secretaria de Gobierno destacó el carácter solidario de las operatorias, orientadas a financiar nuevos proyectos, y agradeció al gobernador Sergio Ziliotto “por seguir confiando”.