La capacitación de nivel inicial comenzó con un acto del que participaron autoridades educativas y una importante cantidad de vecinos. La propuesta se dicta en el aula taller móvil que llegó a la localidad.

Una capacitación inicial en procesador de textos comenzó en Pichi Huinca, con la participación de una importante cantidad de vecinos y vecinas. El curso se dicta en el aula taller móvil, que acerca propuestas de formación profesional a distintas localidades de La Pampa.

El acto inaugural contó con la presencia de la secretaria Técnica de Formación Profesional, Viviana Winschel; el presidente de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca, Carlos Ferrero; el director del Centro Provincial de Formación Profesional número 18, Dante Cuevas; y la directora del Centro Provincial de Educación Profesional número 10 de Caleufú, Marta Barroso.

El aula taller móvil acerca capacitación a Pichi Huinca

Durante la bienvenida, Ferrero agradeció a las autoridades educativas por las gestiones que hicieron posible la llegada del aula taller a la localidad. “La posibilidad de capacitarse y lograr mayores aprendizajes es muy importante para la comunidad. Todo lo que ayude a fomentar conocimientos a la gente es bienvenido y tener la posibilidad a través del aula-taller de traer el conocimiento hasta nuestra localidad, es sumamente valioso”.

Winschel, por su parte, destacó la planificación necesaria para llevar los cursos a distintos puntos de la provincia. “La logística que se hace para llegar a todas las localidades de la provincia es importante, por eso es que se le pide a los municipios que hagan el pedido con anticipación, que nos permita diagramar el año de trabajo con el aula-taller. Dentro del marco de estas capacitaciones, se debe diagramar con los docentes que están a cargo de los cursos, que a veces también están a distancias grandes”.

Formación profesional y oportunidades laborales

La funcionaria también valoró el alcance de las propuestas educativas en localidades alejadas y el acompañamiento de los Centros de Formación Profesional, varios de ellos ubicados en el norte pampeano.

“Desde el Ministerio de Educación sentimos una gran alegría de llegar a localidades extremas con las diferentes propuestas educativas, y para esto contamos con el apoyo de los Centros de Formación Profesional, muchos de ellos se concentran en la zona norte de la provincia. Hemos notado, fundamentalmente en localidades más pequeñas, mucha gente que está buscando capacitarse, los vemos muy predispuestos, desde jóvenes que terminan el secundario hasta personas adultas y jubilados. La capacitación, en muchos casos, brinda una salida laboral, y mucha gente a través de esto ha podido comenzar algún emprendimiento propio; esto es lo que nos incentiva a seguir trabajando aún más por el bienestar y el aprendizaje de los pampeanos”.