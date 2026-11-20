La iniciativa obtuvo el respaldo exclusivo del bloque oficialista y se aprobó tras un empate de 15 votos, definido por Alicia Mayoral. Prevé equilibrio fiscal, inversión en áreas clave y ausencia de endeudamiento.

La Legislatura de La Pampa aprobó el Presupuesto 2027, que prevé recursos por 3,28 billones de pesos. La votación terminó empatada en 15 votos y la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, definió la aprobación con su voto de desempate. La iniciativa recibió únicamente el respaldo del bloque oficialista.

El gobernador Sergio Ziliotto destacó la continuidad de un modelo provincial centrado en la producción y el trabajo, y marcó diferencias con las políticas económicas del Gobierno nacional. “Seguimos siendo la única garantía de continuidad de un modelo de provincia basado en la producción y el trabajo como eje de crecimiento e inclusión”, afirmó.

Presupuesto 2027: producción, educación y salud

Ziliotto sostuvo que la ley consolida el modelo provincial y permite mantener el equilibrio fiscal, sostenido desde hace 44 años, sin recurrir al endeudamiento. También señaló que se garantizará la continuidad de la inversión pública con recursos presupuestarios. “En 2027 tendremos otro Presupuesto que consolida nuestro histórico Modelo de Provincia”, expresó.

Sobre el resultado de la votación, el mandatario afirmó: “No resulta casual que fue aprobado en soledad por nuestro bloque legislativo”. Además, contrapuso la orientación productiva y de inclusión social del Gobierno pampeano con lo que definió como un “modelo de especulación financiera y exclusión social que otros sueñan aplicar”.

El Presupuesto General de Gastos y Recursos fija las prioridades de inversión para el próximo año, con foco en educación, salud, infraestructura y desarrollo económico. El 17 % del total se destinará al desarrollo de la economía provincial, con políticas para fortalecer la producción, acompañar a las empresas y promover inversiones y puestos de trabajo.

Inversión en obras públicas y viviendas

La inversión en educación representará el 25,45 % del presupuesto, mientras que el 16 % se asignará a Salud Pública. La estrategia económica contempla la articulación entre los sectores público y privado mediante herramientas de financiamiento, infraestructura y promoción de la actividad.

Para obras públicas se prevén 283.700 millones de pesos, destinados a completar proyectos en marcha e iniciar nuevas obras. También se contempla el financiamiento para construir 400 viviendas, como parte de la política provincial para facilitar el acceso a la casa propia.

La Provincia prevé sostener la inversión con recursos presupuestarios y sin tomar deuda, pese a las restricciones económicas vinculadas con la caída de recursos y la reducción de las transferencias nacionales.

Equilibrio fiscal y salarios del sector público

La ley mantiene el equilibrio fiscal que, de acuerdo con lo informado, caracteriza a la administración provincial desde hace 44 años. La planificación apunta a sostener los servicios públicos, cumplir con las obligaciones salariales y continuar con las inversiones previstas.

Las remuneraciones del personal público representan el 39,89 % del presupuesto, con previsiones de actualización según la inflación proyectada. Para el Poder Judicial, se incluye la equiparación salarial de defensores y asesores de menores con los fiscales, además de la creación de tres defensorías.

Ley Impositiva 2027: beneficios para vivienda y monotributistas

En la misma sesión, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Impositiva 2027. Entre sus medidas, establece la exención del Impuesto de Sellos para operaciones relacionadas con créditos destinados a la vivienda única y un régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A y B.

Las disposiciones buscan acompañar a las familias, favorecer el desarrollo de las actividades económicas y reducir las cargas administrativas de los contribuyentes. La votación también terminó empatada y Alicia Mayoral definió su aprobación con el voto de desempate.