Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

La sexta edición se realizará el 19 y 20 de febrero de 2027 en los terrenos del ferrocarril de General San Martín. La programación también incluirá a Los Fronterizos y una propuesta musical con distintos artistas y DJs.

Los Palmeras serán los artistas estelares de la sexta Fiesta Nacional de la Sal, que se realizará el 19 y 20 de febrero de 2027 en los terrenos del ferrocarril de General San Martín, acondicionados para el evento.

La celebración crece año a año tanto por la calidad de los artistas como por la cantidad de asistentes y de puestos de emprendedores. También contará con el tradicional patio de comidas y actividades de entretenimiento para chicos.

Artistas y propuestas de la Fiesta Nacional de la Sal

Además de Los Palmeras, la grilla anunciada por la organización incluye al conjunto folclórico Los Fronterizos, Los Umbides, Memo Senas, Joaquín Chiavarino, Zoom, Uma Aquaroli y Lo Que Quedó.

La programación sumará la Sal Fest, que tendrá dos partes: una retro, con el DJ Fabián Santiago, y otra dedicada a la música actual, a cargo de Germán Ginestet.