La construcción de un frente antiperonista reúne a La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros espacios, pero las diferencias con el referente de CO generan tensiones. La disputa también alcanza la conducción de la alianza y la definición de candidaturas.

El armado de un frente opositor en La Pampa atraviesa dificultades por las tensiones entre el referente de CO y el espacio que conduce Adrián Ravier, vocero presidencial y titular de La Libertad Avanza en la provincia. La disputa genera incomodidad en sectores del PRO y la UCR y complica las conversaciones para alcanzar un acuerdo.

Ravier, proclamado candidato a gobernador por La Libertad Avanza con el respaldo de Javier Milei, busca conformar una alianza antiperonista junto con la Unión Cívica Radical, el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Movimiento Federalista Pampeano y CO.

La oposición pampeana busca construir una alianza

El objetivo de las conversaciones es reunir volumen territorial y político para competir contra el peronismo, que gobierna La Pampa desde el regreso de la democracia. Sin embargo, la mesa de diálogo todavía no se tradujo en un frente consolidado.

Uno de los principales desacuerdos pasa por la conducción de la alianza. El referente de CO cuestionó a Ravier y reclamó que las decisiones electorales se tomen en La Pampa, en lugar de definirse en Buenos Aires.

La definición de candidaturas, otro foco de tensión

El planteo apunta a la estrategia de La Libertad Avanza, que pretende reservarse la definición de la candidatura a gobernador. En ese contexto, Ravier busca convertir el respaldo de Milei en una postulación competitiva, mientras intenta contener las diferencias entre los posibles socios.

La participación del dirigente de CO se convirtió en un factor de conflicto para el acercamiento entre los espacios. El desafío de los referentes opositores será resolver esas diferencias y avanzar en un acuerdo que todavía está lejos de quedar cerrado.