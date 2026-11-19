Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

El Consejo Superior aprobó por unanimidad una declaración de solidaridad con la investigadora del INTA. La universidad advirtió que la sanción puede poner en riesgo el ejercicio de la investigación científica pública.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) expresó por unanimidad su solidaridad con la investigadora Virginia Carolina Aparicio, exonerada por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La declaración se aprobó durante la decimoquinta reunión ordinaria del año, realizada el miércoles 18 de noviembre en Santa Rosa.

Para la universidad, la medida puede afectar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de la investigación científica pública. El caso despertó preocupación en ámbitos científicos, gremiales y ambientales, tanto en la Argentina como en el exterior.

Quién es Virginia Aparicio, investigadora del INTA y el Conicet

Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora independiente del Conicet. Desde 1997 trabajaba en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Balcarce, donde se especializó en medir residuos de agroquímicos en el ambiente y en las personas.

En el país coordinó el proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea. La investigación analizó muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 personas voluntarias y detectó la presencia de múltiples plaguicidas.

La sanción de exoneración y la apelación judicial

A fines de octubre, el INTA dispuso la exoneración de Aparicio mediante la Resolución 366. Se trata de la sanción disciplinaria más grave prevista en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Además de la pérdida del cargo, impide volver a ingresar a organismos públicos nacionales, provinciales o municipales hasta obtener una rehabilitación, que no puede solicitarse antes de que transcurran varios años.

El INTA fundamentó la decisión en presuntas infracciones a la normativa de empleo público. Según la defensa de la investigadora, es la primera exoneración en los 70 años de historia del organismo. Aparicio anticipó que apelará la medida en la Justicia.

El respaldo de la UNLPam a la investigación científica

El rector de la UNLPam, Francisco Marull, expresó la preocupación de la comunidad universitaria por el impacto de la sanción y respaldó a la investigadora.

La ciencia pública tiene que poder producir conocimiento con libertad, aun cuando sus resultados incomoden. Una sanción de esta gravedad sobre una investigadora envía un mensaje que nos preocupa como comunidad universitaria. Desde la UNLPam acompañamos a Virginia Aparicio y defendemos el derecho de nuestras científicas y nuestros científicos a investigar temas de interés social, ambiental y sanitario.

También cuestionaron la medida investigadoras e investigadores del exterior que participaron en el proyecto SPRINT.