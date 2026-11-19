Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El espacio abrirá este viernes 20 de noviembre, de 20 a 0, en el predio ubicado entre avenida Spinetto y Chaco. Tendrá 19 puestos gastronómicos, música en vivo a cargo del DJ Enzo Franco y un sector renovado.

El Paseo Gastronómico del Parque Lineal reabrirá este viernes 20 de noviembre, de 20 a 0, en el predio situado entre avenida Spinetto y Chaco. La jornada contará con música del DJ Enzo Franco y una variada oferta de comidas y bebidas.

Un paseo renovado en el Parque Lineal

La Municipalidad renovó por completo el sector y sumó mobiliario para el patio de comidas, con mesas y sillas, además de luminarias, canteros y cestos para residuos. El área se conecta con los espacios de juegos del parque mediante un sendero de adoquines.

El camino conserva la traza que, una vez concluido el proyecto, unirá el Parque Laguna Don Tomás con la avenida Circunvalación. Los trabajos también incluyeron la colocación de césped, la plantación de más de 2.000 especies arbustivas, tanto exóticas como autóctonas, y de 31 árboles de gran porte, 20 de ellos autóctonos.

Qué se podrá comer en el paseo gastronómico

El corredor estará integrado por 19 puestos gastronómicos, dispuestos en hilera. La oferta incluirá pizzas, empanadas, hamburguesas, lomitos, panchos y papas fritas, además de sushi, tablas de fiambre y sándwiches gourmet.

También habrá emprendimientos de pastelería y panadería, con propuestas para la merienda y postres. Entre las bebidas se ofrecerán jugos frutales, licuados, batidos, yogures helados y cervezas artesanales. Además, funcionará un puesto dedicado exclusivamente a la coctelería.

Los 19 emprendimientos que integran el corredor

Los puestos que participarán son Stones, Picando Paladini, Lo + Pancho, Brava, A Mascar, Legado, Las Vías, Alma Mula, Tejada Lomoteca, Chavela, El Panza, Frappé Lineal, Crazy Burgers, Carrito Sabrosón, Mordé, De Ruedas y Amigos, 8Bit, Panza Llena y Locamente Dulce.