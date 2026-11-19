Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El siniestro ocurrió este mediodía en la intersección de la avenida Boulevard Brown y Sarmiento. La conductora del Peugeot 208 fue atendida por escoriaciones y los controles de alcoholemia dieron negativo.

Una mujer fue trasladada al hospital local luego de un choque entre dos vehículos en Toay. El siniestro ocurrió este mediodía en la intersección de la avenida Boulevard Brown y la calle Sarmiento.

Cómo fue el choque entre los dos vehículos en Toay

Según informó la Policía, un Volkswagen Suran, conducido por un hombre de aproximadamente 44 años, circulaba por Boulevard Brown en sentido norte-sur. El otro vehículo, un Peugeot 208 al mando de una mujer de 43 años, avanzaba por Sarmiento de oeste a este.

Tras el impacto, trabajaron en el lugar personal de Bomberos y una ambulancia del servicio de salud. La conductora del Peugeot fue trasladada al hospital local para una evaluación médica.

La conductora sufrió escoriaciones y los controles dieron negativo

Los profesionales constataron que la mujer tenía escoriaciones en uno de sus antebrazos, aunque no presentaba otras lesiones de consideración.

A ambos conductores les realizaron controles de alcoholemia, que dieron 0,00 gramos por litro de alcohol en sangre. La Policía inició las actuaciones correspondientes para determinar las causas del choque.