Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 8:22 p. m. · 1 min de lectura

El aviso rige desde las 15:00 de este jueves hasta las 02:59 del viernes. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la noche de hoy en La Pampa, vigente desde las 15:00 de este jueves 19 de noviembre hasta las 02:59 del viernes 20. El aviso alcanza a Eduardo Castex y los departamentos de Conhelo, Maracó, Chapaleufú, Trenel, Rancul, Realicó, Capital, Toay, Atreucó, Catriló, Guatraché, Quemú Quemú y Utracán, además de localidades como General Pico, Intendente Alvear, Parera, Santa Rosa, Macachín y Victorica.

Según el reporte del SMN, el área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Los acumulados de lluvia podrían superar los 70 mm en forma puntual.

La jornada arrancó con enorme nubosidad variable y un escenario de calidez, con temperaturas máximas que podrían superar los 25 grados y llegar hasta los 30°C, y viento desde el sur y el oeste que llega con inestabilidad. El fenómeno se presentará principalmente durante la tarde y la noche. Las jurisdicciones bajo alerta de nivel amarillo son La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y Río Negro.

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