El titular de la Unidad Básica afirmó que están preparados para competir con Leonardo de la Iglesia y reclamó que las decisiones del peronismo local se tomen en Lonquimay, con reglas claras y participación de los afiliados.

El presidente de la Unidad Básica de Lonquimay, Claudio Fernández, respondió a la intención de Leonardo de la Iglesia de competir por la intendencia y defendió la autonomía del Partido Justicialista local frente a posibles intervenciones de dirigentes provinciales. Aseguró que están preparados para disputar una interna y reclamó igualdad de condiciones para los participantes.

“Estamos preparados para competir en cualquier interna que se plantee, incluida una eventual interna con Leonardo de la Iglesia. No le tenemos miedo a las urnas ni al debate entre compañeros; creemos que la legitimidad se consigue caminando las calles, trabajando y sometiéndose a la voluntad de los afiliados. Nadie tiene por qué elegir por nosotros”, expresó Fernández.

Fernández reclamó autonomía para el PJ de Lonquimay

El dirigente sostuvo que la Unidad Básica continúa trabajando junto a los vecinos y afirmó que no cuestiona las aspiraciones políticas, aunque sí la forma en que se impulsan algunas decisiones. Señaló que los movimientos promovidos por funcionarios provinciales deberían conversarse primero con quienes sostienen el peronismo en el territorio.

Fernández reivindicó la historia, la militancia y la conducción local del PJ. “No necesitamos que desde una oficina del Centro Cívico nos indiquen cómo organizarnos ni a quién tenemos que acompañar. Las decisiones de nuestro pueblo deben discutirse acá, de cara a los afiliados y a la comunidad”, afirmó.

La gestión municipal y el debate por las candidaturas

El presidente de la Unidad Básica destacó el trabajo político y de gestión realizado durante los últimos años. Aseguró que pueden mostrar “obras, transformaciones y presencia permanente” y reconoció el aporte del equipo de compañeros y compañeras, incluso en los momentos más difíciles.

Sobre el escenario electoral, consideró que todavía no es momento de discutir candidaturas. “Hoy corresponde seguir gestionando, escuchar a los vecinos y fortalecer al peronismo”, sostuvo. También planteó que la unidad no debe confundirse con la imposición ni dejar afuera a la militancia local.

En ese sentido, advirtió que no aceptarán candidaturas definidas sin debate ni participación de la Unidad Básica. Además, sostuvo que, si el Gobierno provincial o el PJ provincial intentan intervenir en las decisiones partidarias de Lonquimay, encontrarán a la organización dispuesta a defender su autonomía política.

El PJ local pide reglas claras para una eventual interna

Fernández insistió en que están dispuestos a competir con De la Iglesia y afirmó que la legitimidad debe surgir de la voluntad de los afiliados. También reclamó reglas claras, igualdad de condiciones y garantías para que puedan elegir libremente.

“Si algunos ya decidieron instalar una interna en Lonquimay, bienvenida sea. Nosotros seguiremos defendiendo la unidad hasta el último momento, pero también defenderemos el derecho de nuestro pueblo a elegir libremente a sus representantes”, expresó.

Por último, convocó a debatir y construir en el ámbito local: “Las puertas de la Unidad Básica están abiertas para debatir y construir, sin tutelajes ni imposiciones. Y si hay que dirimir las diferencias en las urnas, nos vemos en la escuela”.